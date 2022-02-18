HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İlginç yöntem! Çareyi hırsızlara not bırakmakta buldular

İlginç yöntem! Çareyi hırsızlara not bırakmakta buldular

18.02.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bir apartman sakinleri zillere dadanan hırsızlara karşı ilginç bir yöntem buldu. Vatandaşlar hırsızlara, "Seni kameraya aldık. İkinizi de karakola şikayet ettik. Sakın dokunma" yazılı not bıraktı.

İstanbul Bayrampaşa'da hırsızlar, apartman zillerine dadandı. Zilleri çalıp giden hırsızlara karşı vatandaşlar ilginç bir çözüm yöntemi buldu. Hırsızlık olayından bıktıklarını ifade eden vatandaşlar, hırsızlara "Seni kameraya aldık. İkinizi de karakola şikayet ettik. Sakın dokunma" yazılı not bıraktı.

APARTMAN ZİLLERİNİ SÖKÜP UZAKLAŞTILAR

Hırsızlık, Bayrampaşa'da geçen pazartesi saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Kimliği belirsiz iki kişi, Fatih Caddesi'nde gözlerine kestirdikleri apartmanın kapı zilini sökerek uzaklaştı. Sabah kalktıklarında kapı zillerinin yerinde olmadığını gören bina sakinleri durumu polise haber verdi. Apartmanı sakinleri, çalınan kapı zillerinin yerine yenisini taktırıp, yanına "Seni kameraya aldık. İkinizi de karakola şikayet ettik. Sakın dokunma" yazılı not bıraktı. Aynı mahallede 4 apartmanın da zillerinin çalındığı öğrenildi.

zilleri-calinan-apartman-sakinleri-careyi-hirsizlara-not-birakmakta-buldu_8711_dhaphoto4 (1)

"YARIM SAATTE SÖKEMEM, 3 SANİYEDE ALIP GİDİYOR"

Apartman sakini Yavuz Taşkıran, "Biz burayı nezih bir yer olarak görüyoruz. Bekçiler sokaklarda geziyor, binamızda güvenlik kamerası var. Bu iş ranta dönüşmüş durumda. Çok fazla çalındığını duyuyoruz. Ben bunu yarım saatte sökemem, adam 3 saniyede alıp gidiyor. Kapüşonu çekiyor, maskeyi takıyor kamera istediği kadar çeksin. Bunlar biraz pahalı aletler bin 500, 2 bin lira değeri var. Bunu buradan söken hırsızlar bunu ikinci el olarak satıyor. Bunu araştırdım ben 600-700 liraya ikinci elleri bulunuyor. Bunu çalan arkadaş tahminen 200-300 liraya satıyor. Her mahalleden 10 tane zil çalsa yeter" dedi.

HIRSIZLIK

"HERKES BIKTI BU OLAYLARDAN"

Hırsızlık olaylarından bıktıklarını belirten Yavuz Taşkıran, "Biz üzerimize düşeni yapıyoruz ama burada bir ceza unsuru yok. Hırsız ceza almıyor ki, yakalansalar da ceza almıyorlar. Neden çalışsın ki, buraya geliyor 2 ayda kazanacağını 1 gecede alıyor. Burada arabaların jant kapaklarını çalıyorlar, aksesuarlarını çalıyorlar. Ben marka araba aldım o çalındı. Şimdi marka olmayan bir araba aldım onu çalmıyorlar. Bıktım çünkü ya lastiğini çalıyor ya istetmeyi çalıyorlar. Biz buraya yaklaşık 2 bin lira masraf yaptık. Ben şunu anlamıyorum, neden böyle şeylere tenezzül ediyorsun da gelip benden iş istemiyorsun. Herkes bıktı bu olaylardan. İlk gördüğümde güldüm. Daha sonra bu durumu düşmemizden utandım açıkçası. Bunun artık önüne geçemeyeceğiz. Artık hepimiz kendimizi kafese kilitleyelim. Arabamızı otoparka bırakıyoruz kamera var. Yine de çalınıyor bir şeyler. Arabayı kafes içine alacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sır cinayet yıllar sonra ortaya çıktı! Organları için öldürüldüSır cinayet yıllar sonra ortaya çıktı! Organları için öldürüldü
Sıla Şentürk'ün katili ilk kez konuştu! İtiraf...Sıla Şentürk'ün katili ilk kez konuştu! İtiraf...
Sutopu Federasyonu’nun sosyal medya paylaşımı olay olduSutopu Federasyonu’nun sosyal medya paylaşımı olay oldu
Anahtar Kelimeler:
Bayrampaşa İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe maçında bir garip olay! Böylesi sahalarda ender yaşanır...

Fenerbahçe maçında bir garip olay! Böylesi sahalarda ender yaşanır...

5 anket şirketinden çarpıcı sonuçlar! "Çok ilginç" diyerek duyuruldu

5 anket şirketinden çarpıcı sonuçlar! "Çok ilginç" diyerek duyuruldu

Tarkan'ın şarkısı Geççek Türkiye'nin gündemine oturdu! Akşener sessiz kalmadı

Tarkan'ın şarkısı Geççek Türkiye'nin gündemine oturdu! Akşener sessiz kalmadı

O anları ağlayarak anlattı 'Göğsümde hissettim'

O anları ağlayarak anlattı 'Göğsümde hissettim'

Putin'i kızdıracak hamle! Ukrayna iki ülkeyle ittifak kurdu

Putin'i kızdıracak hamle! Ukrayna iki ülkeyle ittifak kurdu

Öğretmenine anlattıkları mide bulandıran olayı ortaya çıkardı

Öğretmenine anlattıkları mide bulandıran olayı ortaya çıkardı

İlginizi Çekebilir

Polisleri kandırmak istediler! Peçe ve başörtüsü çıkınca...

Polisleri kandırmak istediler! Peçe ve başörtüsü çıkınca...

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Evinizde şık ve rahat olmanın ilk adımı: Pijama ve eşofman kombini

Evinizde şık ve rahat olmanın ilk adımı: Pijama ve eşofman kombini

Söylendiği kadar etkili mi? Çıkan sonuç inanılmaz

Söylendiği kadar etkili mi? Çıkan sonuç inanılmaz

Başörtüsü isyanı! "Müslümanların..."

Başörtüsü isyanı! "Müslümanların..."

Evdeki her işinizi çok daha kolay hale getirecek harika ürünler

Evdeki her işinizi çok daha kolay hale getirecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.