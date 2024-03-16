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  4. İliç'teki maden faciasında 9 kişi toprak altında kalmıştı! Sabah saatlerinde liç alanında kamyonet bulundu

İliç'teki maden faciasında 9 kişi toprak altında kalmıştı! Sabah saatlerinde liç alanında kamyonet bulundu

16.03.2024 17:17
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Erzincan'ın İliç ilçesinde 9 işçinin toprak altında kaldığı maden sahasında devam eden çalışmalarda kamyonet bulundu.

İliç'teki maden faciasında 9 kişi toprak altında kalmıştı! Sabah saatlerinde liç alanında kamyonet bulundu

İliç ilçesindeki Anagold Madencilik'e ait altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasının ardından bölgede çalışmalar sürüyor.

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Kayan toprağın taşınması için yürütülen çalışmalarda bugün sabah saatlerinde liç alanında bir kamyonet bulundu.

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Hurdaya dönen 24 BC 616 plakalı kamyonette yapılan incelemede, içinin boş olduğu belirlendi.

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Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın faciaya ilişkin yürüttüğü soruşturmada 8 kişi tutuklanmış, şirketin yönetim kurulu başkanı C.D. ile A.R.K. ve M.T.A. adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakılmıştı. (DHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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