İlim Yayma Vakfı'ndan Süleymaniye Camii'nin siluetini bozan inşaat için açıklama! 'Mühürden önce...'

İlim Yayma Vakfı Başkan Vekili Nurettin Alan, vakıflarının Süleymaniye ruhuna zarar verecek her türlü şeyden kaçındığını, yurt inşaatının da yetkili kurum ve kuruluşlardan izin çıkana kadar durdurulduğunu dile getirerek mühürleme işleminin hukuka aykırı olduğunu kaydetti. Mührün kaldırılması için dava açacaklarını ve mühür kalksa bile kurum ve kuruluşlardan karar çıkmadan inşaata devam etmeyeceklerini ifade eden Alan, "İlim Yayma Vakfı'nın Süleymaniye'nin ruhuna aykırı düşecek hiçbir şeyin içerisinde olmak istemeyeceğini yetkili kurum ve kuruluşların alacağı her türlü karar çerçevesinde bu kararlara uyacağını açık bir şekilde ilan ettik. Söz konusu yer daha önce Fetva Han ismiyle yaklaşık 50 yıldır han olarak hizmet vermiş, 2020 yılına kadar da buna devam etmiştir. Hanın sahipleri, burayı yurt yapma şartıyla İlim Yayma Vakfı'na bağışladıkları için İlim Yayma Vakfı, burayı yurt yapma çalışmalarına başlamıştır. Yapılan etüt çalışmalarında hanın depreme dayanıklı olmadığı anlaşıldığından buranın yıkılıp yeniden yapılanmasının daha sağlıklı ve şehrin mimarisine de daha uygun olacağı hususunda karar verilirken vakfımız tarafından hanın yıkılmasına karar verilmiştir" dedi.

"O DÖNEMDE DE YENİ YÖNETİM İŞ BAŞINDADIR"

"Yerine şu an bildiğiniz yurt inşaatı planlanmıştır" diyen Alan, "Bir inşaat için imar mevzuatı ülkenin her yerinde yapılacak yapılar için geçerlidir. Süleymaniye için ayrıca korunacak alanlar için özel bir mevzuat vardır. Burayla ilgili iş ve işlemleri belediyeler dışında koruma kurulları yürütmektedir. Biz de inşaatımızı planlarken imar mevzuatından koruma kurullarının vermiş oldukları kararları dikkate alarak planlama yaptık. Bizim ruhsatımız 18 Temmuz'da alınmıştır. O dönemde de yeni yönetim iş başındadır. Burada şunu söylemek lazım. Koruma kurulu kararlarını belediyeler uygular. Uygulamazlarsa buradaki prosedür nedir? Bu karara belediyeler itiraz edebilir. Yani koruma kurulu karar aldığı zaman şu anki yönetim vardı. Eğer arzu etseydi itiraz edebilirdi. O haklarını şimdiye kadar kullanmamışlardır. Şunu da söyleyelim. Biz zaten 1 hafta önce inşaatımızı durdurmuştuk. Durdurduğumuz inşaatı mühürlendikten sonra neden devam ettirelim. Biz zaten durdurmuştuk. Orayı mühürleyenler bir siyasi faaliyet olarak geldiler mühürlediler. Biz herhangi bir şekilde yetkili kurul ve kuruluşlar karar alıncaya kadar inşaatı yapmayacağımızı da ilan etmiştik. Mühürleme işi hukuka aykırı bir işlemdir. Biz bununla alakalı hukukçularımızla görüşüyoruz. Buna biz dava açacağız, mührü kaldıracağız. Ama şunu da ilan ediyoruz. Mührü kaldırsak bile inşaatımıza devam etmeyeceğiz. Çünkü biz söz vermiştik. Yetkili kurum ve kuruluşların çalışmaları bitene kadar mühür kalksa bile inşaatımıza devam etmeyeceğiz" diye konuştu.

DHA



