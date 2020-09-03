“İlişkimizde büyüklüğün önemi yok”

Instagram’da yaklaşık 1 milyon takipçisi bulunan Eudoxie “Birlikte mutluyuz ve bu en önemli şey. Desteği için herkese teşekkürler” dedi.

Müzisyen Grand P, model sevgilisi hakkında Facebook’ta “bebeğim” derken, Eudoxie Yao da ilişkilerinin çok güçlü olduğunu ve boyutun önemli olmadığını savunuyor.

Birbirlerine aşık olduğunu söyleyen ikili, ticari nedenlerle birlikte olmakla eleştirilmişti. İkilinin sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarına gelen yorumlar arasında çok sert sözler de yer alıyor.

Afrika'nın Kim Kardeshian'ı olarak bilinen Fildişi Sahilleri doğumlu büyük beden model Eudoxie Yao , ilişkisine yöneltilen eleştirilere "boyun bir önemi yok" diyerek yanıt verdi.

Eudoxie, vücut ölçüleriyle kamuoyunun ilgisini kazandı.



Gerçek ismi Moussa Sandiana Kaba olan Grand P boyunu etkileyen, çok nadir görülen bir genetik bozukluk olan erken yaşlanma hastalığı ile doğdu.

Hastalığına rağmen hayatını doyasıya yaşayan şarkıcı, Eudoxie olan ilişkisiyle hayranlarını şaşırtmıştı. Kıskançlığı ile bilinen Eudoxie sevgilisiyle paylaştığı bir fotoğrafta “Nişanlım Grand P, beni karısı olarak görmek istediğini söylüyorsun, ama hayranlarını her zaman dudaklarından öpüyorsun. Bu noktada ailem evliliğimize onay vermeyebilir. Kendine hakim ol çünkü beni sevdiğini biliyorum” dedi.

İkilinin birçok hayranı ise bu ilişkiyi desteklediğine dair yorumlarda bulundu. Fildişi Sahilleri’nde doğan Eudoxie, Afrika’nın Kim Kardashian’ı olarak tanınıyor.

Yerel bir habere göre, Eudoxie büyük kalçaları sayesinde küçük bir servet kazandı. Eudoxie, tıpkı idolü Kim Kardashian gibi, görünüyle çeşitli etkinliklerde, fotoğraf çekimlerinde ve ürün tanıtımlarında yer alıyor, aynı zamanda Afrika televizyonlarında da sık sık görünüyor.