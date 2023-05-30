İlişkinizin bir ömür boyu sürebileceğini gösteren 9 şey! Mutlu bir ilişki için...

İlişkinin uzun ve mutlu sürmesini sağlayan şartların kişiden kişiye göre değiştiği düşünülse de bu şartlar evrensel olabiliyor. Bazı temel işaretler ilişkideki sevginizi katlayarak daha mutlu olmanızı sağlayabiliyor. Olumlu Bak'ın içeriğinde ilişkinizde eşinizle tüm hayatınız boyunca mutlu yaşayıp yaşamayacağınızı tahmin edebilen 9 faktör hakkında bilgi toplandı. Bu faktörler temel olsa da hepsine sahip olmak mümkün olmayabiliyor. Gerçek aşk bu faktörlerin önüne geçebiliyor.

İLİŞKİNİN UZUN SÜRECEĞİNİ GÖSTEREN 9 ŞEY

9- YAKLAŞIK OLARAK AYNI SOSYAL STATÜYE SAHİPSİNİZ

Herhangi bir ilişkinin başlangıcında, bu farklılıklar genellikle fark edilmez çünkü derinden duyulan aşk tutarsızlıkları fark ettirmez. Ancak eşinizin farklı bir şekilde büyüdüğünü, en basit şeylere karşı farklı bir tavrı olduğunu ve bu nedenle sizi tam olarak anlamadığını düşünün. Tabii ki, insanlar birlikte olmak isterlerse uyum sağlamayı ve birbirlerinden öğrenmeyi öğreneceklerdir. Yine de, büyüdüğünüz ortamlar benzer olsa anlaşmak çok daha kolay olacaktır.

8- MİZAH ANLAYIŞINIZ AYNI

Bazen, sağlıklı bir aile yaşamını sürdürmeye yardımcı olan tek şey mizah duygusudur.

7- EBEVEYNLİK KONUSUNDA AYNI GÖRÜŞLERE SAHİPSİNİZ

Bir çift çocuk sahibi olmaya karar verdiğinde bu, ilişkilerinin istikrarlı olduğu anlamına gelir. Bununla birlikte, bazı gizli sorunlar vardır. Siz bir çocuğun yeterli olduğunu düşünürken, eşiniz iki çocuk sahibi olmakta ısrar ediyor olabilir veya onların sağlık hizmetleri için farklı beklentileriniz olabilir. Gelecekte nelerle başa çıkmak zorunda kalacağınız hakkında bir fikir sahibi olmak için bunları önceden (ilk buluşmada olması gerekmez) tartışmak daha iyidir.

6- FİNANS KONUSUNDAKİ TUTUMUNUZ AYNI

Bütçesini planlamaya alışkın olmayan, her satın alma işlemini büyük bir sorumluluk duygusuyla yapan kişilerle ortak bir dil bulmak çok zordur. Finans konusu çok hassastır ve bu nedenle, ilgi alanlarınızı paylaşan biriyle hayatınızı yaşamak daha iyidir. Aksi takdirde, tartışmaların 1 numaralı nedeni bu olabilir.

5- EV İŞLERİ KONUSUNDA AYNI FİKRE SAHİPSİNİZ

Paylaşılmayan ev işleri nedeniyle hayatınızın kaotik olduğu bir durumdan kaçınmak için, evlenmeden önce en az bir ay bu kişiyle yaşamak iyidir. Tüm eşyalarınızı düzenli tutan bir mükemmeliyetçiyseniz ve partneriniz evinizdeki dolabı nasıl bulacağını bilmiyorsa, bu üzerinde düşünülmesi gereken bir şeydir. Dağınık bir ev yüzünden sonu gelmeyen tartışmalara dayanabilecek misiniz?

4- HAYATTA AYNI ÖNCELİKLERE SAHİPSİNİZ

Farklı önceliklere sahip iki insanın bir arada yaşaması çok zordur. Eşiniz kendini evi yönetmeye adamak istiyorsa ve ailede çalışan tek kişi siz olmayı düşünmüyorsanız, o zaman bir uzlaşma aramalısınız. Bu düzenlemeye hazır değilseniz, ilişkiye başlamadan önce düşünmek için iyi bir konu olabilir.

3- İKİNİZ DE ORTAK BİR GELECEĞE HAZIRSINIZ

Bir aile hayatına hazırsanız ama partneriniz diz çökme anını erteliyorsa ve sizden onunla evlenmenizi istiyorsa, bu çok hayal kırıklığı yaratabilir. Bir ilişkinin başlangıcında partnerinize daha yakından bakmak ve onun da sizinle aynı önceliklere sahip olup olmadığını öğrenmek daha iyidir. Seninle aynı şeyleri istiyor mu? Cevap evet ise, ilişkiye şüphe duymadan başlayabilirsiniz.

2- BİRLİKTEYKEN ORTAK İLGİ ALANLARI YARATIYORSUNUZ

Uzun süredir bir ilişki içinde olduğunuzda, eşinizi baştan sona tanıyormuş gibi hissetmeye başlarsınız. Bu aşamada, birbirinizi meşgul ve ilgili tutmak için birlikte zaman geçirmek çok önemlidir. Örneğin, birlikte sinemaya gidebilir, mum ışığında bir akşam yemeği yiyebilir veya akşam yürüyüşü yapabilirsiniz - ikinizi de rahat ettirecek herhangi bir aktivite.

1- BİRBİRİNİZİ DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞMIYORSUNUZ

Bu fikir, ilişkilerinin başında "Onun karakterini pek sevmiyorum ama onu değiştirebileceğim" diye düşünen insanlarla ilgilidir. Muhtemelen biraz değişiklik yapması için ona ilham verebilirsiniz, ancak gerçekten hoşlanmadığınız bir şey varsa ve bunu düzeltebileceğinizi düşünüyorsanız, ilişkiye hiç başlamayın. Biri sizi farklı biri yapmaya çalışsa ne hissederdiniz?



