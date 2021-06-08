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İlk Ay kolonisi birçok ihtiyacı karşılayabiliyor

08.06.2021 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk Ay kolonisi herkes tarafından merakla bekleniyor. Özellikle büyük uzay otoriteleri ilginç projelerle sahaya indi. Çekilen bir kısa film dikkat çekmeyi başardı.

İlk Ay kolonisi birçok ihtiyacı karşılayabiliyor

Avrupa Uzay Ajansı kolonileşme çalışmalarını büyük bir hızla devam ettiriyor. Burada asıl önemli olan gerçekçi bir şekilde Ay’da nasıl yaşanacağını gösterebilmek. Bunu başarabilen uzay ajansları dünyanın kaderini belirleyebilir. NASA bu konuda biraz daha hayalci davranıyor.

Son dönemlerde büyük gelişmeler kaydeden Avrupa Uzay Ajansı ise daha gerçekçi hareket ediyor diyebiliriz. Bu konu hakkında kısa film yayınlayan ajans, oldukça gerçekçi bir yaklaşım sergiledi. Bu kısa filme NASA astronotu Jeffrey Hoffman katkı sundu.

Avrupa’da önemli projelerde yer alan bir mimarlık şirketi baş tasarımcılarını Ay kolonisi ile ilgili çalışmalar konusunda teşvik etti. Daniel Inocent bu çalışmaların başında yer aldı. Proje konusunda, Avrupa’da yaşanabilecek insan habitatı konseptlerine yenilikçi bir bakış açısı getirmek istediklerini ifade etti.

Uzun vadeli bir program olarak düşünülen Ay kolonileşmesi kaçınılmaz görünüyor. Özellikle insanlığın iyice uzaya karşı meraklı hale gelmesi ve buradaki potansiyeli görmesi her şey tetikledi. Gezegenler arası medeniyet olma yolundaki en önemli adım hiç şüphesiz uzayın koloni haline getirilmesidir.

Bu kısa filmi sizler için hemen yukarıya bıraktık. Yapılan tasarıma yakından bakıldığında robotik araçların uzaktan kurulabildiği görülüyor. Tüm bunlara ek olarak tasarım 4 kişilik bir ekibi 300 gün boyunca rahat koşullara ulaştırabilir.

Ay kolonisi hakkındaki kısa filmi izlemek için buraya tıklayınız

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