İlk Ay kolonisi birçok ihtiyacı karşılayabiliyor

Avrupa Uzay Ajansı kolonileşme çalışmalarını büyük bir hızla devam ettiriyor. Burada asıl önemli olan gerçekçi bir şekilde Ay’da nasıl yaşanacağını gösterebilmek. Bunu başarabilen uzay ajansları dünyanın kaderini belirleyebilir. NASA bu konuda biraz daha hayalci davranıyor.

Son dönemlerde büyük gelişmeler kaydeden Avrupa Uzay Ajansı ise daha gerçekçi hareket ediyor diyebiliriz. Bu konu hakkında kısa film yayınlayan ajans, oldukça gerçekçi bir yaklaşım sergiledi. Bu kısa filme NASA astronotu Jeffrey Hoffman katkı sundu.

Avrupa’da önemli projelerde yer alan bir mimarlık şirketi baş tasarımcılarını Ay kolonisi ile ilgili çalışmalar konusunda teşvik etti. Daniel Inocent bu çalışmaların başında yer aldı. Proje konusunda, Avrupa’da yaşanabilecek insan habitatı konseptlerine yenilikçi bir bakış açısı getirmek istediklerini ifade etti.

Uzun vadeli bir program olarak düşünülen Ay kolonileşmesi kaçınılmaz görünüyor. Özellikle insanlığın iyice uzaya karşı meraklı hale gelmesi ve buradaki potansiyeli görmesi her şey tetikledi. Gezegenler arası medeniyet olma yolundaki en önemli adım hiç şüphesiz uzayın koloni haline getirilmesidir.