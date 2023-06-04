İlk bebeğini 53 yaşında doğurdu! "Anne olduğuma inanamıyorum"

İskoçya'da yaşayan 53 yaşındaki Helen Dalglish, 25 yıllık çabanın ardından ilk kez anne oldu. Helen, Eylül 2022'de doğan kızı Daisy Grace'e hamile kalana kadar yaklaşık 124.500 dolara mal olan 21 başarısız tüp bebek tedavisine katlandı. İlk kez 20'li yaşlarında bebek sahibi olmaya çalışan Helen, hayatının bunca yılını hamile kalmaya çalışarak geçirdikten sonra umudunu kaybetmeye başladığını itiraf etti.

YAŞADIĞI TÜM TEDAVİ SÜRECİNİ UNUTTTURDU

Sevgi dolu anne, İngiltere'de Daily Record gazetesine “Sonunda o küçük mucizeyi gördüğünüzde, 25 yılı unutuyorsunuz” dedi. "Aşağıya bakıyordum ve tümsek büyüyordu ve 'Rüya mı görüyorum?' diye düşündüm. “

ANNE OLMAK İÇİN YILLARCA UĞRAŞTI

“Şimdi bile ona baktığımda anne olduğuma inanamıyorum. Gerçeküstü.” diye ekledi.

Helen, 28 yaşında bebek sahibi olmaya ilk kez başladığında, o zamanki kocasıyla Kıbrıs'ta yaşıyordu. Ancak, testlerde herhangi bir komplikasyon görülmemesine rağmen, çifte "açıklanamayan doğurganlık" teşhisi konduğunda İskoçya'ya geri döndüler. Eşiyle yıllar süren tedavi sürecine başladılar.

İngiltere'nin Ulusal Sağlık Sistemi aracılığıyla ücretsiz olarak ilk IVF turundan geçtiler. Başarısız olunca kendilerini ve birikimlerini doğurganlık tedavilerine attılar. Bu süre zarfında, bir danışman daha fazla test yaptı ve Dalglish'in ciddi şekilde eğimli bir rahmi olduğu için embriyo transferlerinin işe yaramadığını keşfetti.

ANNE OLMANIN KADERİNDE OLDUĞUNU BİLİYORDU

Doğurganlık tedavilerini denemeye devam etti. Hatta donör yumurtaları denedi - ve yıkıcı bir şekilde üç düşük yaptı. Helen, bu süreçte "duygusal, fiziksel ve mali açıdan" yorucu olsa da, anne olmanın kaderinde olduğunu bildiğini söylüyor. “Başarısız olan her denemede kesinlikle mahvoluyorsunuz. Ölüm gibi"

"Son tedaviyi yapmayacaktım," diye itiraf etti. "Babam İskoçya'da evinde ciddi şekilde hastaydı ve vefat etti." Ancak, yas tutan annesinin ısrarı üzerine Helen başka bir tedavi daha görmeye karar verdi.

HABERİ ALINCA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

“Babam ölmeden önce ona, 'Sana cennetten ne gönderebilirim?' ve 'Lütfen ona bir bebek gönderin' dedi. Pozitif bir gebelik testi haberi aldıklarında, yeni anne kendisinin ve eşinin gözyaşlarına boğulduğunu söyledi.

"Annem bizi duyduğunda yine olumsuz olduğunu düşündü, ama gözyaşlarımız rahatlama ve mutluluktandı" dedi. "Sanırım babamın bu işle bir ilgisi olmalı."

Zor bir hamilelik olmasına rağmen, yeni anne gelişen diyabet ve preeklampsi ile, kız bebeğine kavuşacağından emindi. Eylül ayında kızı Daisy Grace'i doğurdu.

Dalglish, kız bebeğini evlerinin kapısından içeri götürdükleri anda gözyaşlarına boğuldu. "Kaçmaya çalışan 25 yıllık bir keder gibi hissettim ve beni beklemediğim bir anda yakaladı," diye fışkırdı. "Mutlak bir cennet," diye devam etti. “En sakin, rahat, mutlu bebek gibi görünüyor. Sanki çok bekledim ve şimdi şımarıyorum."





