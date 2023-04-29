İlk kez gösterildi! Jandarma envanterine yeni katılan 'Cayrokopter'e büyük ilgi

İlk kez TEKNOFEST'te sergilenen "Cayrokopter" katılımcılardan büyük ilgi gördü. Cayrokopter'le ilgili bilgi veren Jandarma Pilot Üsteğmen Batuhan Yavuz, "Havadan trafik denetimi, havadan asayiş denetimi, göçmen kaçakçılığı ile mücadele, doğal afetlerde hayatın normale döndürülmesi çalışmalarında, yasadışı ekim alanlarının tespit edilmesi gibi görevlerde kullanılacaktır. Envanterimizde 3 adet Cayrokopter bulunmakta olup, ilerleyen dönemde sayının 8 adede çıkarılması planlanmaktadır" dedi.

Jandarma Genel Müdürlüğü envanterine yeni kattığı 'Cayrokopter'i ilk kez TEKNOFEST 2023'te sergiledi. 'Cayrokopter' göçmen kaçakçılığıyla mücadele, havadan trafik ve asayiş denetimi ve doğal afetlerde hayatın normale döndürülmesi gibi görevlerde aktif şekilde kullanılacak. Maliyeti diğer hava araçlarına göre oldukça düşük olan Cayrokopter'den şu an Jandarma envanterinde 3 adet bulunuyor. İlerleyen dönemde bu sayının 6'ya yükselteceği öğrenildi.

"4 İLA 6 SAAT ARASINDA HAVADA KALABİLMEKTEDİR"

Jandarma Pilot Üsteğmen Batuhan Yavuz, Cayrokopter'in 6 saat havada kalabildiğini söyleyerek, "Helikopterin atası sayılabilecek Cayrokopter döner kanatlı ve pervaneli bir hava aracıdır. Düşük süratle uçabilen ve kısa mesafelere iniş kalkış yapabilen Cayrokopterlerin ilk prototipleri 1920'li yılların başında uçmaya başlamıştır. Envanterimizde bulunan Cayrokopterler tek motorlu olup 12 bin feet irtifaya tırmanma kabiliyetine sahiptir. Üzerine entegre edilen kamera sistemi ile görüntü anlık olarak yer istasyonlarına iletilmektedir. Uçulan irtifa ve sıcaklık değerlerine bağlı olarak 4 ila 6 saat arasında havada kalabilmektedir. Havadan trafik denetimi, havadan asayiş denetimi, göçmen kaçakçılığı ile mücadele, doğal afetlerde hayatın normale döndürülmesi çalışmalarında, yasadışı ekim alanlarının tespit edilmesi gibi görevlerde kullanılacaktır. Envanterimizde 3 adet Cayrokopter bulunmakta olup, ilerleyen dönemde sayının 8 adede çıkarılması planlanmaktadır. Cayrokopter eğitimi toplam 20 saat uçuş sürecinden oluşmakta olup, 13 saate ulaşan pilot kontrol uçuşunu gerçekleştirir ve devamında solo uçuşunu tamamlar. Müteakiben seyrüsefer eğitimlerine devam eder." dedi.

"YAKIT SARFİYATI VE BAKIMI DA MALİYET OLARAK OLDUKÇA DÜŞÜK BİR HAVA ARACIDIR"

Yavuz, Cayrokopter'in maliyetinin oldukça düşük olduğuna dikkat çekerek, "Cayrokopter diğer hava araçlarına göre düşük uçuş maliyetine sahiptir. Trafik denetleme uçuşları, toplumsal olaylara müdahale görevlerinde keşif ve gözetleme uçuşları yapabilecektir. Deprem, yangın, sel gibi doğal afetlerde yollardaki hasar ve trafik durumlarını tespit etmek maksadıyla keşif ve gözetleme uçuşu yaparak ihtiyaç duyulan yardımların afet bölgelerine sevk sürecinin hızlandırılmasına destek olacaktır. Gayet kullanıcı dostu olan Cayrokopter kullanımı kolay, manevra kabiliyeti yüksek, yakıt sarfiyatı ve bakımı da maliyet olarak oldukça düşük bir hava aracıdır. Örnek verecek olursak bir Sikorsky helikopterinin 10, 30, 100, 250, 500 saatlik bakımları mevcutken Cayrokopterin 100 ve 200. saatlerinde bakım yapılması yeterli oluyor. Sikorsky helikopterinin trafik uçuşu için saatlik 3 bin 500 dolarlık bir maliyeti bulunurken, ayni görev kapsamında çok daha etkin kullanılan ve yapılması planlanan yeniliklerle birlikte cayrokopterin ise saatlik yalnızca 20 dolar gibi çok düşük bir maliyete sahip" diye konuştu.



