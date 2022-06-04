HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İlk kez kullanıldı! Dünya Ticaret Örgütü'nden "Türkiye" hamlesi: Masadaki o detay...

İlk kez kullanıldı! Dünya Ticaret Örgütü'nden "Türkiye" hamlesi: Masadaki o detay...

04.06.2022 21:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşmiş Milletlerin (BM) yabancı dillerde "Turkey" olarak kullanılan ülke adını "Türkiye" olarak değiştirmesinin ardından İsviçre'nin Cenevre kentindeki Dünya Ticaret Örgütü'nde (DTÖ) ülke ismi ilk kez "Türkiye" şeklinde kullanıldı.

İlk kez kullanıldı! Dünya Ticaret Örgütü'nden "Türkiye" hamlesi: Masadaki o detay...

Türkiye'nin DTÖ nezdindeki Daimi Temsilciliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada Türkiye, DTÖ kapsamında düzenlenen "Balıkçılık Sübvansiyonları Müzakerelerine" katıldı.

İLK KEZ KULLANILDI

DTÖ 12. Bakanlar Konferansı (MC12) arifesinde düzenlenen oturumda, ülke isminin ilk kez "Türkiye" şeklinde kullanıldığı belirtildi.

FUZhYPDWIAExn8x

Oturuma, Türkiye'nin DTÖ nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Alparslan Acarsoy da katıldı.

BM, Türkiye'nin talebinin ardından yabancı dillerde "Turkey" olarak kullanılan ülke adını "Türkiye" olarak değiştirmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Twitter'dan "Ülkemizin marka değerini yükseltmek için Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan liderliğinde başlattığımız süreç nihayete eriyor. BM Genel Sekreteri'ne bugün gönderdiğim mektupla ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını da "Türkiye" olarak tescil ediyoruz." paylaşımında bulunmuştu. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çok konuşulacak sözler! "Rusya'yı küçük düşürmemeliyiz" Putin'le ilgili çarpıcı ifadelerÇok konuşulacak sözler! "Rusya'yı küçük düşürmemeliyiz" Putin'le ilgili çarpıcı ifadeler
Almanya'dan kritik Rusya açıklaması!Almanya'dan kritik Rusya açıklaması!
Babası intihar etmişti! Elif bebeğin ölüm nedeni ortaya çıktı! Babası intihar etmişti! Elif bebeğin ölüm nedeni ortaya çıktı!
Anahtar Kelimeler:
Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

En düşük memur maaşı 9 bin liranın üzerine çıkacak!

En düşük memur maaşı 9 bin liranın üzerine çıkacak!

Yabancı uyruklularla ilgili ehliyet iddiası sosyal medyada gündem oldu!

Yabancı uyruklularla ilgili ehliyet iddiası sosyal medyada gündem oldu!

Asgari ücrete zam gelecek mi? Çalışanlar bu haberi bekliyor

Asgari ücrete zam gelecek mi? Çalışanlar bu haberi bekliyor

Yağışlar ve serin hava geri dönüyor! Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten: 'Salı sabahı zirve yapacak'

Yağışlar ve serin hava geri dönüyor! Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten: 'Salı sabahı zirve yapacak'

Terör örgütünün son oyunu fotoğraflarda ortaya çıktı! İşte kritik bölge

Terör örgütünün son oyunu fotoğraflarda ortaya çıktı! İşte kritik bölge

Kaçak göçmen denetiminde ilginç anlar...

Kaçak göçmen denetiminde ilginç anlar...

İlginizi Çekebilir

Trende dehşet anları! Bir anda ortalık karıştı

Trende dehşet anları! Bir anda ortalık karıştı

Çevredekiler ne olduğunu anlamadı! Bir anda yıkıldı

Çevredekiler ne olduğunu anlamadı! Bir anda yıkıldı

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

“Gerçek aşkı bulmaktan bıktım” dedi! Kendi kendine...

“Gerçek aşkı bulmaktan bıktım” dedi! Kendi kendine...

“Kocam sevgili bulmam için bana yardım ediyor”

“Kocam sevgili bulmam için bana yardım ediyor”

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.