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İlk kez olmuyor! Türk balıkçıya Ege Denizi'nde Yunan tacizi... Yaşananları tek tek anlattı

17.09.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'de, Gökçeada ile Semadirek Adası arasında kalan uluslararası karasularında avlanan Türk balıkçı İlker Özdemir, Yunan sahil güvenlik ekiplerince tacize uğradı. Benzer durumu daha önce de yaşayan ve Yunan botuna karşı koyan Özdemir, ara ara bunların olduğunu ve karşı koymaya devam edeceklerini belirtti.

İlk kez olmuyor! Türk balıkçıya Ege Denizi'nde Yunan tacizi... Yaşananları tek tek anlattı

Ege Denizi'nde yaşanan Yunan tacizlerine bir yenisi daha eklendi. Türk jetlerine, sahil güvenlik teknelerine sık sık provokasyon amaçlı hamleler yapan Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, ikinci kez Türk balıkçı teknesin taciz etti. Uluslararası sularda avlanan kaptan İlker Özdemir, yaşananları tek tek anlattı...

BALIKÇI TEKNESİNİN DİBİNE KADAR GELDİLER

Gökçeada ile Semadirek Adası arasındaki Zürafa kayalığında avlanmak için denize açılan balıkçı İlker Özdemir, uluslararası sularda olmasına rağmen Yunan Sahil Güvenliği'nin tacizine maruz kaldı. Yunan botu, rotasından çıkmadan ilerleyen Özdemir’in teknesinin çevresinde hızla turlayıp taciz anları personel tarafından anbean kaydedildi. Daha öncede Yunan Sahil Güvenlik unsurlarının tacizlerine boyun eğmeyerek Yunanlılara adeta kafa tutan balıkçı İlker Özdemir o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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"CEVAP VERMEKTEN BIKMAYACAĞIZ"

Olayın uluslararası sularda yaşandığını belirten İlker Özdemir, “Bu ara ara bize yapılıyor, bu bölgelerde avlanıyoruz. Fakat bulunduğumuz yerler uluslararası sular biz bunu bağıra bağıra söylüyoruz. Mavi vatan her şekilde, onlar taciz etmekten bıkmıyorlar. Bizde onlara cevap vermekten bıkmayacağız. Devletimiz yanımızda, Sahil Güvenliğimiz yanımızda. Hep söylüyoruz, bunu bilin diye anlatıyoruz. Yine sorun yaşadık, yine baskıda bulundular. Yine bertaraf ettik. Bu böyle sürecek anlaşılan” dedi.

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YUNAN SAHİL GÜVENLİK TÜRK BALIKÇILARIN TEKNESİNİ BATIRMAKLA TEHDİT ETMİŞTİ

Gökçeada açıklarındaki 31 Ocak günü İlker Özdemir, yanındaki 2 arkadaşıyla uluslararası sularda Zürafa Kayalıkları mevkiinde avlanırken, Yunan Sahil Güvenlik unsurları gelmişti. Yunan görevliler, Özdemir’den geri dönmelerini talep etmişti. Özdemir, uluslararası sularda bulunduğunu ifade ederek, Türk Sahil Güvenlik ekiplerini aradığını söylemişti. Özdemir’in teknesini batırmakla tehdit eden Yunan görevliler, balıkçıların direnmesi üzerine bir süre sonra bölgeden ayrılmış, Özdemir'in arkadaşlarından biri, o anları cep telefonuyla kayda almıştı. İlker Özdemir ise yaşanan bu olay sonrası görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmıştı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ege Denizi Yunanistan
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