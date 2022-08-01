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İlk kez oy kullanacaklara soruldu! Son seçim anketinde ilk sıra şaşırttı: Ne AK Parti, ne CHP ne de İYİ Parti...

01.08.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye önümüzdeki haziranda yapılacak seçimlere kilitlenmiş durumdayken siyasi partiler seçim çalışmalarını süratle sürdürüyor. Öte yandan araştırma şirketleri de kamuoyu yoklamaları ile seçim anketi sonuçlarını paylaşarak halkın siyasi atmosferini iklimine dair önemli ipuçlarını ortaya koyuyor. ORC Araştırma'nın ilk kez oy kullanacak genç seçmenlere yönelik seçim anketinden ise hayli şaşırtıcı bir sonuç geldi.

İlk kez oy kullanacaklara soruldu! Son seçim anketinde ilk sıra şaşırttı: Ne AK Parti, ne CHP ne de İYİ Parti...

Seçimlere yalnızca aylar kala anketlerden çarpıcı sonuçlar gelmeye devam ediyor. ORC Araştırma'dan gelen son anket sonucuna göre gençlerin tercihi ne AK Parti, ne CHP ne de İYİ Parti'den yana. İlk defa oy kullanacak seçmenlerin büyük çoğunluğu siyasi partilerin hiçbirinden yana tercihte bulunmazken kararsız olduklarını dile getiriyor. İşte ORC Araştırma'nın son seçim anketinden gelen dikkat çeken sonuçlar...

GENÇ SEÇMENLER KARARSIZ

ORC Araştırma 24-29 Temmuz tarihleri arasında ilk kez oy kullanacak kişilerle gerçekleştirdiği seçim anketinin sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Anket, 51 ilde 2185 kişi ile yüz yüze görüşme yoluyla gerçekleştirildi.

Seçim anketinin sonucuna göre ilk kez oy kullanacak seçmenlerin büyük çoğunluğunun siyasi partilerin hiçbirinden yana tercihte bulunmadığı ortaya çıktı. Ankete katılanların yüzde 27'si, bu pazar seçim olması durumunda kararsız olduğunu ifade etti.

Ankette ikinci sırada ise CHP yer aldı. Ana muhalefet lideri CHP katılımcıların yüzde 22,5'inin oyunu aldı.

CHP'yi üçüncü sırada İYİ Parti izledi. İlk kez oy kullanacak genç seçmenlerden ankete katılanların yüzde 18,6'sı 6'lı masanın ortaklarından İYİ Parti'yi tercih etti.

AK Parti anket sonucuna göre dördüncü sırada yer buldu. Katılımcıların yüzde 11,9'u bu pazar seçim olması durumunda AK Parti'ye oy vereceğini ifade etti.

Beşinci sırayı yüzde 4,2 ile HDP'nin, altıncı sırayı ise yüzde 3,4 ile MHP'nin kazandığı anket sonucuna göre diğer partilerin oy oranları şu şekilde:

  • DEVA Partisi: Yüzde 2,8
  • TDP: Yüzde 2,2
  • Gelecek Partisi: Yüzde 1,7
  • Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,3
  • BTP: Yüzde 1,2
  • Saadet Partisi: Yüzde 1,0
  • Diğer: Yüzde 2,2
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