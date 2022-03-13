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İlk resmi ziyaret! Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Türkiye'ye geliyor

13.03.2022 20:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Söz konusu ziyaret, Şansölye Scholz'un göreve gelmesinin ardından Türkiye'ye gerçekleştireceği ilk resmi ziyaret olacak.

İlk resmi ziyaret! Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz’un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.

İLK RESMİ ZİYARET

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Şansölye Scholz'un göreve gelmesinin ardından Türkiye'ye gerçekleştireceği bu ilk resmi ziyarette, Türkiye ve Almanya arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçirilecek.

GÖRÜŞMENİN DETAYLARI

İki ülke iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımların ele alınacağı ziyarette, başta Ukrayna ve Türkiye-AB ilişkileri olmak üzere, diğer güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Türkiye Recep Tayyip Erdoğan
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