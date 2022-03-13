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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti! İşte ilk kareler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti! İşte ilk kareler

13.03.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kabulü başladı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmede ikili ilişkilere dair konuların ele alınması, güncel jeopolitik gelişmeler ile Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yansımaları dahil bölgesel ve uluslararası meselelerin değerlendirilmesi öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti! İşte ilk kareler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan ayrılarak, Vahdettin Köşkü'ne geçti. Ardından Yunanistan Başbakanı Miçotakis köşke giriş yaptı.

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Erdoğan, burada Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile öğle yemeğinde bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen yemek, 14.00'te başladı.

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Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmede ikili ilişkilere dair konuların ele alınması, güncel jeopolitik gelişmeler ile Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yansımaları dahil bölgesel ve uluslararası meselelerin değerlendirilmesi öngörülüyor.

AA-DHA

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Recep Tayyip Erdoğan
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