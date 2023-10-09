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İlk soruşturmadan kaçmıştı... 96 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidinden pes dedirten savunma! 'Beton kanseri..."

09.10.2023 18:31 | Son Güncelleme:
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6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilimizi ağır bir şekilde etkileyen deprem sonrasında Adana'daki Alpargün Apartmanı yıkılmıştı. Apartmanda 96 kişi yaşamını yitirmişti. Apartman müteahhidi Hasan Alpargün, hakkında açılan ilk davanın duruşmasında akılalmaz bir ifadede bulundu... İşte bütün detaylar!

İlk soruşturmadan kaçmıştı... 96 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidinden pes dedirten savunma! 'Beton kanseri..."

72 yaşındaki Hasan Alpargün, binaya ilişkin başlatılan ilk soruşturma sırasında KKTC'ye kaçmaya çalışırken yakalanmıştı. Adana'ya getirilen Alpargün gazetecilerin "Yaptığınız binanın çökmesiyle 96 kişi öldü, ne diyeceksiniz?" sorusuna "Mukadderat" diyerek cevap vermiş ve tutuklanmıştı.

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'Bir veya birden fazla kişinin taksirle ölümüne sebebiyet verme' suçundan hakkında dava açılan Alpargün, bugün Adana 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya katıldı.

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'HİÇ EKSİK MALZEME KULLANMADIM'

Savunma yapan sanık Alpargün, yakınlarını kaybedenlerin maddi zararını karşılayacağını söyledi. 1994'te inşasına başlanıp, 1996'da tamamlanan Alpargün Apartmanı'nın dönemin yasalarına ve deprem yönetmenliğine tamamen uygun yapıldığını belirten Alpargün, "Denetimin ardından gereken tüm ruhsatlar ve son olarak iskan alındı. Hiç eksik malzeme kullanmadım. Adana'da o dönem 3 büyük deprem oldu. Bu depremlerde binamız hasar almadı. Aradan 26 yıl geçti. 6 Şubat'ta büyük, şiddetli bir deprem yaşandı. Binanın yıkılma sebebi ilk olarak bu şiddettir. Diğer neden ise yağmur, güneş enerji depolarının akıntıları ve su deposunda yaşanan sızmalar sonucu betonun içerisine işleyen suların 'beton kanseri'ne neden olmasıdır. Ayrıca su demirlere de zarar vermiştir" dedi.

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'KAÇMADIM, TESLİM OLDUM'

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gözaltına alınmasına ilişkin de Alpargün, "72 yaşındayım. Olayın şokuyla travma yaşadım. Her depremzede gibi uzaklaşmak istedim. Kaçmak için gitmedim zaten amacım o olsa başka yere giderdim. Arandığımı öğrenince gidip, bizzat polise teslim oldum. 40 yıldır bu işi yapıyorum. İnsanları hep mutlu etmeye çalıştım. Hastalıklarımdan dolayı cezaevi şartlarında zorlanıyorum. Suçsuzum, tahliyemi istiyorum. Bilirkişi raporundaki karot örnekleri hatalıdır. Gereken itirazları yaptık. Benim de orada arkadaşlarım öldü. Bugüne kadar Adana'da yüzlerce konut inşa ettim. Hiç şikayet almadım" diye konuştu.

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Sanığın ardından duruşmaya katılan müştekilerin ifadeleri dinlendi. Müştekiler, apartmandaki daireler veya iş yerlerindeki kolon kesme iddialarının asılsız olduğunu, yapımda kullanılan malzemeler nedeniyle enkazın kum yığını halini aldığını ve Hasan Alpargün'den şikayetçi olduklarını belirtti. (DHA)

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Adana Kahramanmaraş 6 şubat

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