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İLK TERAVİH NAMAZI saat kaçta kılınacak? 22 Mart 2023 İstanbul, Ankara, İzmir il il teravih namazı vakitleri

22.03.2023 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk teravih namazı vakitleri bugünün en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Sözlükte rahatlatmak, dinlendirmek anlamındaki terviha kelimesinin çoğulu olan teravih ramazan ayına mahsus olmak üzere yatsı namazından sonra kılınan namazdır. Peki, İLK TERAVİH NAMAZI saat kaçta kılınacak? Diyanet 22 Mart 2023 İstanbul, Ankara, İzmir il il teravih namazı vakitlerini açıkladı. İşte tüm detaylar...

İLK TERAVİH NAMAZI saat kaçta kılınacak? 22 Mart 2023 İstanbul, Ankara, İzmir il il teravih namazı vakitleri

On bir ayın sultanı ramazan ayının gelmesiyle birlikte teravih namazı vakitleri merak edilmeye başlandı. Oruç ibadetini yerine getirecek olanlar bugün ilk sahura kalkacak ve ilk teravih namazlarını kılacaklar. Peki, İLK TERAVİH saat kaçta kılınacak? 22 Mart 2023 İstanbul, Ankara, İzmir il il teravih namazı vakitleri nedir? İşte Diyanet'in teravih namazı vakitleri...

İLK TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Teravih namazı vakitleri illere göre değişiklik gösterebiliyor. Teravih namazı yatsı namazının ardından kılınacak.

İlk teravih namazı İstanbul'da 20.44, Ankara'da 20.27, İzmir'de 20.48, Bursa'da 20:43, Çanakkale'de 20.53'te kılınacak.

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TERAVİH NAMAZI 3

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Teravih namazı, iki rekâtta bir ya da dört rekâtta bir selam verilerek toplamda yirmi rekât olarak kılınır. Hasta veya yorgun olanlar, yirmi rekâtın tamamını kılmakta zorlanırlarsa, bu fazileti kaçırmamak için teravih namazını sekiz rekât olarak da kılabilirler.

Zira Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Faziletine inanarak ve mükâfatını umarak Allah rızası için ramazan gecelerini (teravih vb.) ibadetlerle geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhari, Teravih, 1 (2008); Müslim, Namaz, 173 (759).

Teravih namazı, yatsı namazının son iki rekât sünneti kılındıktan sonra eda edilir, yatsıdan önce kılınması caiz değildir. Vitir namazı ise genellikle teravihten sonra kılınır.
namaz kılma

Teravih namazı her iki rekâtta bir selamla kılınacaksa sabah namazının sünneti gibi kılınır. Dört rekâtta bir selamla kılınacaksa, ikindinin sünneti gibi kılınır. Vaktinde kılınmayan teravih namazı sonradan kaza edilmez.

Teravih namazının tamamı tek namaz hükmünde olduğundan bu namaz için baştan bir niyet yeterli ise de aralarda verilen selamdan sonra namazdan çıkılmış olduğundan yeniden namaza başlarken tekrar niyet edilmesi ihtiyata daha uygundur.

namaz 3

TERAVİH NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte rahatlatmak, dinlendirmek anlamlarına gelen tervîha kelimesinin çoğulu olan teravih, dinî bir terim olarak, Ramazan ayında, yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınan nafile namaz demektir.

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Resûl-i Ekrem (s.a.s.) ashabıyla beraber cemaat hâlinde bu namazı kılmış, onların iştiyakını görünce farz olur endişesiyle cemaatle kılmayı terk ederek yalnız kılmaya devam etmiştir (Buhârî, Salâtü’t-terâvîh, 1; Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 177-178). Yine Hz. Peygamber, “Kim inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek Ramazan namazını (Teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî, Salâtü’t-Teravih, 1; Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 173) buyurarak teravih namazına teşvik etmiştir. Bu bakımdan teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir.

Teravih namazını dört rekâtta bir selam vererek kılmak caiz ise de, iki rekâtta bir selam vererek kılmak daha faziletlidir. Bu namazın her dört rekâtının sonunda bir miktar oturup dinlenmek müstehaptır. Bu dinlenmelerde tehlîl (lâ ilâhe illallah demek) ve salavât ile meşgul olunması uygundur.

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