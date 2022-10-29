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İlk Togg banttan indi! Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi, yerli otomobile bir renk daha ekleniyor

29.10.2022 23:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurt içi ve yurt dışında merakla beklenen yerli otomobil Togg'un Anadolu, Gemlik, Oltu, Kula, Kapadokya ve Pamukkale isimlerini taşıyan ve Türkiye'yi simgeleyen 6 renkle piyasaya sürüleceği açıklanmıştı. Tören sonrası Togg CEO'su Gürcan Karakaş'la konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği üzerine yerli otomobile bir renk daha eklendi. Erdoğan, Karakaş'a "Karadenizlilere yanlış yapıyorsun. Karadeniz dediğin zaman akla yeşil gelir. Yeşilin olmadığı böyle bir durum bizi üzer." ifadelerini kullandı.

İlk Togg banttan indi! Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi, yerli otomobile bir renk daha ekleniyor

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle seri üretime resmen başladı. Gemlik'teki fabrikanın açılışıyla Türkiye'nin 60 yıllık yerli otomobil hasreti de son buldu.

YERLİ OTOMOBİL İÇİN 6 RENK AÇIKLANMIŞTI

Fabrika açılışından bir gün önce Togg'un resmi sosyal medya hesabından paylaşım yapılmış, yerli otomobilin "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini taşıyan ve Türkiye'yi simgeleyen 6 renkle piyasaya sürüleceği açıklanmıştı. Bugün yapılan ilk yerli otomobilin banttan indirilmesi töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğiyle Togg'a yeşil renk de eklendi.

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'KARADENİZ DEDİĞİN ZAMAN AKLA YEŞİL GELİR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan tören sonunda Togg CEO'su Gürcan Karakaş'a seslendi ve "Karadenizlilere yanlış yapıyorsun. Karadeniz dedin zaman akla yeşil gelir. Yeşilin olmadığı böyle bir durum da bizi üzer. Tamam mı Gürcan." ifadelerini kullandı.

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