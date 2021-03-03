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İlkokul ve ortaokullarda yüz yüz eğitimin detayları

03.03.2021 10:24 | Son Güncelleme:
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İlkokul ve ortaokullarda yüz yüz eğitimin detayları

Covid-19 tedbirleri sebebiyle neredeyse 1 yıldır eğitim - öğretim, uzaktan eğitim yolu ile devam ediyordu. Öğrenciler, derslerini EBA üzerinden takip ediyordu. Milli Eğitim Bakanlığı, son açıklamasında ilkokul ve ortaokullarda yüz yüze eğitimin detayları hakkında bilgi verdi. Bakan Selçuk tarafından gönderilen genelgede yüz yüze eğitim hakkında merak edilen her şey cevaplandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 81 ile yüz yüze eğitim ile ilgili bir genelge yolladı. Genelgede ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında yüz yüze eğitim hakkında detaylar bulunuyor. Gönderilen genelgeye göre 15 Şubat 2021'de yüz yüze ve uzaktan eğitim faliyetleri başlayacaktı ancak Türkiye genelinde etkisini gösteren pandemi sebebiyle bu süreç 1 Mart 2021 günü yapılan Kabine toplantısının sonrasına ertelendi.

İLKOKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLAYACAK MI

Risk grubu fark etmeksizin Türkiye'nin 81 ilinde ilkokullarda 2 gün yüz yüze; 3 gün ise uzaktan eğitim yapılacak. 1. sınıflarda türkçe, matematik ve hayat bilgisi dersleri, 2. sınıflarda türkçe, matematik, yabancı dil ve hayat bilgisi dersleri, 3. sınıflarda hayat bilgisi, fen bilimleri, türkçe, matematik ve yabancı dil dersleri, 4. sınıflarda ise türkçe, fen bilimleri, matematik, sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil dersleri yüz yüze eğitim ile verilecek.

ORTAOKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLAYACAK MI

Düşük ve orta risk grubundaki illerde, ortaokulların 5 - 6 ve 7. sınıflarda ilkokullarda olduğu gibi 2 gün yüz yüze eğitim; 3 gün uzaktan eğitim yapılacak. Düşük ve orta riskli illerde bulunan bu okullarda türkçe, fen bilimleri, matematik, sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil dersleri yüz yüze eğitim ile verilecek. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise bu eğitimlerin tamamı uzaktan eğitim ile verilmeye devam edecek.

8. SINIFLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM DETAYI

  1. sınıflar, risk grubu fark etmeksizin sınıf mevcudu kalabalık olduğu zaman sınıf mevcudu bölünerek haftada 12 ders saati; sınıf mevcudunun bölünmesine gerek olmadığı zamanlarda ise haftada 22 ders saati yüz yüze eğitim yapacaklar.

Eğer 12 saat ders yapılırsa. türkçe, matematik, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, fen bilimleri, yabancı dil, din kültürü ve ahlak bilgisi; 22 saat ders yapılırsa, türkçe, matematik, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, fen bilimleri ile din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri yüz yüze yapılacak.

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eba koronavirüs (Covid-19) Milli Eğitim Bakanlığı Ziya Selçuk Milli Eğitim Bakanı

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