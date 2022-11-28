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İlkokullu çocuklar evde montla mum ışığında ders çalışıyor! Ev sahibi binayı satın alınca işler değişti: Engelli annesini göndermek zorunda kaldı

28.11.2022 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ev sahipleriyle kiracılar arasındaki anlaşmazlığın sonuncusu Bursa'da yaşandı. Taşdemir ve Yılmaz aileleri yıllardır aynı apartmanda, 2 katlı binada yaşıyordu. F. D. isimli kişi apartmanı satın aldı, işin rengi değişti. İddiaya göre F. D., derhal dairelerden çıkması kiracıları susuz ve karanlıkta bıraktı. İlkokula giden çocuklar mont ile mum ışığında ders çalışma, engelli anne Yılmaz işte evden gönderilmek zorunda kaldı.

İlkokullu çocuklar evde montla mum ışığında ders çalışıyor! Ev sahibi binayı satın alınca işler değişti: Engelli annesini göndermek zorunda kaldı

İddiaya göre, merkez Yıldırım İlçesine bağlı Çınarönü Mahallesi 2. Alp sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir apartmanı 1 ay önce satın alan F.D , yıllardır aynı apartmanda ailesiyle kirada oturan Taşdemir ve Yılmaz ailelerinden evlerini boşaltmasını istedi.

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Aileler bu isteğin üzerine ev sahibinden başka bir daire bulana kadar kısa bir süre istedi. Fakat daha 15 gün geçmeden kapıya gelen ev sahibi su ve elektrik aboneliklerini kendi üzerine aldı. Kısa bir süre sonra kiracılarına baskı yaparak çıkarmak isteyen F.D elektrik ve suyu kesti. Karanlıkta susuz kalan Taşdemir ailesinin ilkokula giden çocukları mont ile mum ışığında ders çalışırken, Yılmaz ailesi baktığı engelli annesini kardeşlerine göndermek zorunda kaldı.

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Çocuklarının eğitimlerinden geri kaldığını belirten Nevzat Taşdemir şöyle konuştu:

“Oturduğumuz ev yaklaşık 1 ay önce başka birine satıldı. Yeni ev sahibi oturduğumuz dairenin boşaltılmasını talep etti. Bizde kendisinden evi boşaltmak için kendisinden kısa bir müddet zaman istedik. Aradan 15 gün geçmeden suyu ve abonelikleri üzerine aldılar. Daha sonra su ve elektriği kesip, bizi 1 aydır perişan ettiler. Kendisine oturduğumuz süre zarfında daha fazla para vermeyi kabul ettim, onu da kabul etmedi. Çocuklarım eğitimlerinden geri kaldı. Eskiden su ve elektriğimiz olmadığı için ödevlerimi yapamadım bahanesinin örneğini burada çocuklarıma yaşattı. Kendisi hakkında şikayetçi olacağım."

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"HASTA ANNEMİ KARDEŞİME TESLİM ETMEK ZORUNDA KALDIM"

Aynı mağduriyeti yaşayan Nuray Yılmaz ailesi ise şunları söyledi:

“Yaşlı anneme ben bakıyordum. Elektrik ve suyumuzu kestiler. Burada hasta olacak diye annemin bakımını üstlenmeme rağmen kardeşime teslim etmek zorunda kaldım. Mutfakta bulunan bütün malzemelerim bozuldu. Ne dolap kaldı, ne ürün."

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Kira ev sahibi

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