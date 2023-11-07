İmambakır Üküş kimdir, nereli ve kaç yaşında? İmambakır Üküş'ün hayatı ve biyografisi!

İmambakır Üküş günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. CHP 37. Olağan Kurultayı'nda Merkez Yönetim Kurulu üyesi seçilen İmambakır Üküş hakkında bilgiler merak edildi. İşte İmambakır Üküş'ün hayatı ve biyografisi...
İmambakır Üküş 1981 yılında Tunceli'nin Ovacık ilçesinde dünyaya geldi.
İlk, orta ve lise eğitimini Ovacık'ta tamamladı. 2004 yılında Ankara Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. 2005 yılından itibaren özel sektörde çalıştı. 2015 yılında CHP Ovacık İlçe Başkanlığı'na seçildi. 2018 yılında CHP Tunceli İl Başkanlığı'na seçildi. 2023 yılında CHP 37. Olağan Kurultayı'nda Merkez Yönetim Kurulu üyesi seçildi.
İmambakır Üküş, CHP 37. Olağan Kurultayı'nda Merkez Yönetim Kurulu üyesi seçildi. Üküş, kurultayda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinde yer aldı. Üküş, kurultayda birçok önemli görev üstlendi. Kurultay hazırlık komitesinde görev aldı. Kurultay boyunca Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında bulundu. Kurultayın son gününde, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını yazdı.