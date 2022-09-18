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  4. İmamoğlu böyle tepki gösterdi: Ayıp yahu! O görüntüyü orada istemiyoruz

İmamoğlu böyle tepki gösterdi: Ayıp yahu! O görüntüyü orada istemiyoruz

18.09.2022 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hisarüstü Meydanı'ndaki düzenlemeye yönelik eleştiride bulunarak “Hiç yakışmıyor. O alanda çok çirkin. Bir avuç yer, ayıp yahu! O görüntüyü orada istemiyoruz. Şikayetimizi gerekirse valiyle konuşalım” dedi.

İmamoğlu böyle tepki gösterdi: Ayıp yahu! O görüntüyü orada istemiyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Rumelihisarüstü-Aşiyan Füniküler hattının test sürüşüne katıldı. Hisarüstü Meydanı'nda yapılacak düzenlemelerle ilgili bilgi de alan İmamoğlu "Bir avuç yer, ayıp yahu! O görüntüyü orada istemiyoruz" eleştirisinde bulundu.

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EKİM AYINDA AÇILIYOR

Aşiyan’dan Rumeli Hisarüstü’ne yeni bir ulaşım seçeneği olan Rumeli Hisarüstü-Aşiyan Füniküler hattının test sürüşü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. İmamoğlu, test sürüşü öncesinde Hisarüstü Meydanı'nda yapılacak düzenlemelerle ilgili bilgi aldı. Meydanın bir kısmında bulunan çevirme alanını beğenmeyen İmamoğlu, çok çirkin bir görüntü olduğunu ve kaldırılmasını istediğini söyledi. Ardından test için fünikülere binen İmamoğlu, hattın önümüzdeki Ekim ayında açılacağını belirtti.

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“O GÖRÜNTÜYÜ ORADA İSTEMİYORUZ"

Füniküleri test etmeden önce Hisarüstü Meydanı'nda yapılacak düzenlemelerle ilgili bilgi alan Ekrem İmamoğlu, “Orta kısımdaki çevirme işi emniyetle ilgili bir şey mi? Ne anlamı var o çevirmenin? Bir sorun, gerekiyorsa ona uygun bir peyzaj yapalım. Hiç yakışmıyor. O alanda çok çirkin. Bir avuç yer, ayıp yahu! O görüntüyü orada istemiyoruz. Şikayetimizi gerekirse valiyle konuşalım” dedi.

"İSTANBULLULAR İLE GÜZEL BİR AÇILIŞ YAPACAĞIZ"

Ardından test sürüşü için metroya binen İmamoğlu burada, “Evet, ilk test sürüşümüzü yapıyoruz. Sanıyoruz durağa da geldik. Artık sonuca doğru yürüyoruz. Yani ekim sonuna doğru Cumhuriyetimizin 99’uncu yıldönümüne yakın günlerde burada İstanbullular ile güzel bir açılış yapacağız. Hisarüstü’nü Aşiyan ile buluşturacağız. Vatandaşlarımızı Aşiyan’dan boğaz yoluyla İstanbul’un birçok noktasına dağıtıyor olacağız. Zaten yukarıda metro hattıyla buluşan bir durağı da var” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu istanbul büyükşehir belediye başkanı
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