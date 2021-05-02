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  4. İmamoğlu duyurdu: Kanuni Sultan Süleyman portresi İBB'ye bağışlandı

İmamoğlu duyurdu: Kanuni Sultan Süleyman portresi İBB'ye bağışlandı

02.05.2021 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Mart ayında İngiltere’deki müzayedede rekor fiyata satılan Kanuni Sultan Süleyman portresi eser alıcısı tarafından İBB’ye bağışlanmıştır." açıklamasını yaptı.

İmamoğlu duyurdu: Kanuni Sultan Süleyman portresi İBB'ye bağışlandı

İBB Sözcüsü Murat Ongun, dün sosyal medyadan yaptığı paylaşımında “Yurt dışında bulunan tarihi, manevi ve sanatsal değeri yüksek eserleri anavatanına getirmeye devam ediyoruz. İBB koleksiyonuna kısa süre sonra dahil olacak, yeni ve çok değerli bir eseri yarın İBB Başkanımız kamuoyuna duyuracak. İstanbul'a hayırlı olsun” ifadelerini kullanmıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün yaptığı paylaşımda bu eserin Kanuni Sultan Süleyman portresi olduğunu açıkladı.

İmamoğlu açıklamasında şunları ifade etti:

"Evine dönüyor! Mart ayında İngiltere’deki müzayedede rekor fiyata satılan Kanuni Sultan Süleyman portresi eser alıcısı tarafından İBB’ye bağışlanmıştır. Böylesi kıymetli bir eserin İstanbul’a bağışlanması ve İBB’ye duyulan güven gurur verici. İstanbul’a hayırlı olsun."


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