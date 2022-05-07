İmamoğlu eleştirilere böyle meydan okudu: Vız gelir tırıs gider! Hiç umurumda değil…

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB ile Deniz Gezmiş Bağımsızlık ve Özgürlük Vakfı tarafından Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenen “Tam Bağımsız Türkiye Yolunda Denizlerin Sonsuzluğa Uzanışının 50'nci Yıl Dönümü Anma Etkinliği’ne” katıldı. İmamoğlu katıldığı bu etkinlikte yaptığı konuşmada kendisine yönelik gelen eleştirilere adeta meydan okudu.

Karadeniz gezisinde gazetecilerle çekildiği fotoğraf karesinde Nagehan Alçı’nın da yer alması üzerine bir çok isim tarafından eleştirilere maruz kalan İmamoğlu “Bu kardeşiniz için vız gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil!” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu ayrıca eleştirilerle ilgili dikkat çeken bir çağrıda da bulunarak “Bu insan ne yapmak istiyor ne yapmak istedi bunu daha anlamaya çalışmadan bu tarz girişimleri yapanları akıllı olmaya davet ediyorum” dedi.

‘VIZ GELİR TIRIS GİDER HİÇ UMRUMDA DEĞİL’

İşte Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz gezisi ile ilgili eleştiriler için yaptığı o açıklama:

“Bu doğruları Diyarbakır’da, Edirne’de, Van’da, Trabzon’da da aynı duygularla anlatacağım. Hiçbir yerde farklı dilim olmayacak. Hangi salonda olursa olsun. Dolayısıyla bir fotoğraf üzerinden kurban etmeye çalışan insanlar olabilir. Benimle aynı düşündüğünü aynı doğrulara inandığını söyleyen ne yazık ki anlık hırslarına yenilmiş insanlar olabilir ya da bir takımın renkleri üzerinden ayırmak isteyenler olabilir. Başkalarının değirmenine su taşıdıklarının farkında olmayanlar da olabilir bunların içerisinde farkında olup yapanlar da olabilir. Ama bu kardeşiniz için vız gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil!

‘AKILLI OLMAYA DAVET EDİYORUM’

Bu kadar büyük idealleri, bu kadar büyük olayları konuşurken bu heyecanla konuşurken tartışırken küçük detaylar üzerinden davayı, o davayı güden insan ya da yarın bir başka dostumuzun başına gelebilir fark etmez. Bu insan ne yapmak istiyor ne yapmak istedi bunu daha anlamaya çalışmadan bu tarz girişimleri yapanları akıllı olmaya davet ediyorum. Başka hiçbir davetim yok. Akıllı olmaya davet ediyorum çünkü bizim başarmaktan başka şansımız yok. Benim canciğer yol arkadaşım tayfun Silivri’de 18 yıl hapis cezası almış yatıyorken ve onunla beraber diğer arkadaşları da 18 yıl vatanını sevmekten mesleğini yapmaktan başka hayatında başka bir ideali olmayan kardeşimin bu hukuksuzluğa uğradığı bir haftada bir fotoğraf üzerinden bir takımın renkleri üzerinden kavram üretmeye çalışanların aklını şaşarak izliyorum.”

