İmamoğlu için o davada karar verildi! Açılış programında Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ile gerginlik yaşamıştı

Önümüzdeki seçimlerde yeniden İBB adayı olma sinyalleri veren Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz yıl düzenlenen bir açılış programında Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ile yaşadığı gerginlikle gündeme gelmişti.

ARBEDE ÇIKMIŞTI! İMAMOĞLU: 'BELLİ Kİ BİR SIKINTISI VAR'

Programda Şadi Yazıcı konuşmasıyla birlikte alanda bulunan kişiler tarafından yuhalanmış, olayın devamında arbede de yaşanmıştı. İddianamaye göre İmamoğlu ise sahnedeki kürsüden şu ifadeleri kullanmıştı:

"Zaten arkadaş gergindi, saniyede bir öksürüyordu. Belli ki kendini kurmuş, gergin insan vücudu onu yapar, öksürür, daralır bunalır. Twitter belediyeciliği yapıyor. Bugün buraya kötü bir ruh haliyle gelmiştir. Tuzağa düşmeyeceksiniz. Belli ki bir şey olmak istiyor, bir sıkıntısı var çözüm arıyor. Dönüyorlar, 1994'ten 2019'a kadar yaptıklarını anlatıyorlar, lan 3,5 sene. 3 ayını siz çaldınız lan. 1,5 senesi pandemi, bir seneye yaklaşıyor. Cebimizdeki paraları da çaldınız, Tuzla Belediye Başkanı'dır, yanlış yapmıştır. Sadece amacına uygun kurnazca bir uygulama yapmıştır. Karşımızda kurnaz bir güç var. Kurnazlıklara asla müsaade etmeyin."

İMAMOĞLU: SİYASİ SAİKLERLE YAPILDI

İmamoğlu, iddianamede yer alan ifadesinde ise suçlamaları reddetmiş, Sadi Yazıcı'nın yuhalandığı esnada 3 kez ayağa kalkıp izleyicilere dönerek onları sakinleştirmek ve susturmak için el işaretinde bulunduğunu, söz konusu şikayetin ciddiyetten uzak ve siyasi saiklerle yapıldığını, ortada detaylı savunma yapılacak bir durum olmadığını, lekelenmeme hakkının bir gereği olarak kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesini belirtmişti.

İMAMOĞLU İÇİN KARAR VERİLDİ

Hakkında "kamu görevlisine alenen hakaret" suçunda 2 yıl 4 aya kadar hapsi istenen İmamoğlu davada beraat etti. NTV'nin aktardığına göre İddianamenin gönderildiği Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi, duruşmaya gerek görmeden 6 Eylül günü dosya üzerinden beraat kararı verdi.

