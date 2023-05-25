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  4. İmamoğlu ile pazarcı arasında büyük gerginlik! "Terbiyesiz, ahlaksız..."

İmamoğlu ile pazarcı arasında büyük gerginlik! "Terbiyesiz, ahlaksız..."

25.05.2023 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimler için son dönemece girilirken siyasi arenadaki tansiyon sokağa da yansıdı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir pazarcı arasında ziyaret sırasında büyük gerginlik yaşandı. İmamoğlu'nun şikayeti üzerine esnaf gözaltına alındı.

Türkiye 28 Mayıs'a adım adım yaklaşırken tansiyon da yükselmeye devam ediyor. Son gerginlik İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Bayrampaşa'da pazar ziyaretinde yaşandı. Sosyal medyada gündem olan görüntülerde İmamoğlu ile pazarcının birbirine "Terbiyesiz, ahlaksız" dediği görüldü.

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SİNİRLER BİR ANDA GERİLDİ

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için ziyaretlerine devam eden Ekrem İmamoğlu Bayrampaşa'ya gitti. Bir pazarcının kendisine terör örgütü PKK ve HDP ile işbirliği eleştirisinde bulunması üzerine sinirler bir anda gerildi. Sosyal medyada yer alan görüntülerde pazarcı ile İmamoğlu'nun birbirine parmak salladığı anlar yer aldı. İmamoğlu pazarcıya, "Sen ahlaksızsın, terbiyezsin" derken pazarcı da İmamoğlu'na "Ahlaksız sensin" karşılığını verdi.

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GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan gerginliği çevredekiler cep telefonlarıyla kaydetti. İmamoğlu'nun şikayeti üzerine pazarcı gözaltına alındı. Gözaltına alınan pazarcı da İmamoğlu'ndan şikayetçi olacağını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu

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