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  4. İmamoğlu madde madde sıraladı, çözüm önerisini de paylaştı: Sokak hayvanları düzenlemesi uygulanamaz!

İmamoğlu madde madde sıraladı, çözüm önerisini de paylaştı: Sokak hayvanları düzenlemesi uygulanamaz!

16.07.2024 15:12
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Sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili yasa tasarısı Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden biri olarak yerini koruyor. AK Parti'nin Meclis'e getirdiği teklifte bazı sokak köpeklerine ötanazi uygulanabileceği düzenlemesi yer alıyordu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yasa tasarısının uygulanamayacağını öne sürdü, madde madde açıklama yaptı.

İmamoğlu madde madde sıraladı, çözüm önerisini de paylaştı: Sokak hayvanları düzenlemesi uygulanamaz!

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler geçtiğimiz hafta Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ayrıntılarını paylaşmıştı. Yasa teklifinin Meclisten geçip yasalaşması durumunda bazı sokak hayvanlarına ötanazi uygulanacak.

"UYUTULMALARI YANİ ÖTANAZİ KAVRAMINI GETİRİYORUZ"

Güler, söz konusu düzenlemenin detaylarını açıklarken "Kuduz riski taşıyan, saldırganlaşmış, rehabilite imkanı olmayan, anatomik yapısı bozulmuş, ırksal özelliği itibarıyla sahiplendirilme imkanı olmayan sahipsiz köpeklerin uyutulması yani ötanazi kavramını da bu düzenlemede getiriyoruz" demişti.

İMAMOĞLU: MEVCUT YASA BİLE TAM UYGULANMADI, YETERİNCE BARINAK AÇILMADI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından "TBMM gündemine gelen, sokak hayvanlarıyla ilgili yasa tasarısı neden uygulanamaz?" başlıklı bir paylaşım yapıp şu maddeleri sıraladı:

  • "Mevcut yasa bile tam uygulanmamış, ilgili yönetimler tarafından yeterli sayıda barınak açılmamış, kısırlaştırma yapılmamış, personel ve kaynak ayrılmamıştır. İlgili bakanlıklar da bu konuda gerekli desteği vermemiştir.

  • Özellikle bazı bölgelerde sahipsiz sokak hayvanları tarafından saldırıya uğrayan vatandaşlarımız olduğu bir gerçektir ancak bu vakaların hangi bölgelerde yoğunlaştığının analizi yapılmadan her yere aynı uygulama dayatılmak istenmektedir. Hayvan ve insan refahının sağlandığı, bu yaşam dengesinin çok başarılı bir şekilde sağlandığı birçok bölgemiz, ilimiz, ilçemiz mevcuttur.

  • Sahiplendirme çalışması bugüne kadar yeterince yapılmamıştır. Bu konuda başarılı birçok örnek olmasına rağmen yaygın ve etkili bir teşvik çalışması yapılmamıştır.

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"VAHŞİ HAYVANLARIN ÇOĞALMASINA YOL AÇAR"

  • Yasa tasarısında hedeflenen sürede sokak hayvanlarının barınaklara toplanması hem olanaksızdır hem de bu tarz toplamanın popülasyonu daha da artıracağı bir gerçektir.

  • Bazı bölgelerde kedi ve köpek popülasyonunun azaltılması ya da bitirilmesi biyolojik dengeyi bozup başka kemirgen ve vahşi hayvanların çoğalmasına yol açacaktır. Dünyada bunun birçok örneği mevcuttur.

  • İllegal ya da denetimsiz evcil hayvan satışı ve üretimi kontrol altına alınmamıştır.

  • Bu konuda gerekli çalışmaları yapmayan yerel yönetimlere yönelik denetim ve uygulama yapılmamış, gerekli durumlarda bakanlık devreye girmemiştir.

"MEVCUT YASANIN UYGULANMASI İÇİN GEREKENDEN ÇOK DAHA BÜYÜK BİR BÜTÇE GEREKİYOR"

  • Yeni yasa tasarısının uygulanması için gerekli bütçe mevcut yasanın uygulanması için gerekli bütçeden çok daha büyüktür.

  • En önemlisi de uzun bir tarihsel sürede evcilleştirdiğimiz, yaşamımızın bir parçası olmuş bu canlıların yasa gereği milyonlarcasının uyutulmasının vicdanlarda oluşturacağı derin tahribattır.

ÇÖZÜM ÖNERİSİNİ AÇIKLADI

Çözüm; bu konuda ortak akılla hareket etmek, pratikte başka sorunlara yol açan adımlar yerine uygulanabilir bir yasa hazırlamak. Mevcut yasada tanımlanmış ama bir türlü pratikte uygulanmamış adımları tek tek hayata geçirmektir. Sosyal olarak topluma uyum sağlamış, rehabilitasyonu yapılmış canlıların gönüllüler işbirliği ve desteğiyle alındığı yere bırakılması, takibinin yapılması, kayıt altına alınması, çip takılması, "bakımını yap, aşıla, kısırlaştır ve sahiplendir" yaklaşımı temel olmalıdır. Sorun yaşanan bölgelere özel olarak eğilmek, Bakanlığın da dahil olduğu altyapı, personel ve kaynak ile kültürümüze, geleneklerimize, canlılığımıza, insanlığımıza yakışan pratik uygulamaları hayata geçirmektir.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu sokak hayvanları sokak köpekleri
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