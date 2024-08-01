İmamoğlu'ndan bakanlığa tepki! 'Büyük bir zavallılık' olarak niteleyerek yüklendi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İtfaiyesi Temiz Hava Solunum Cihazı Test ve Bakım Merkezi Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. 16 milyon İstanbullunun can güvenliği için hayati önemde bir adım atıldığının altını çizen İmamoğlu, açılışı yapılan merkez ile itfaiye ekipmanlarının daha iyi denetleneceğini ve hizmetlerin kalitesinin artacağını ifade etti.

Törende konuşan İmamoğlu, personel alımı noktasında Çevre - Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın onay vermemesi hususunda da tepki gösterdi.

"BİR İMZAYI YAPMAMANIN VEBALİNİ NASIL ÖDEYECEKSİNİZ!"

İBB Başkanı İmamoğlu'nun konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Personel alım süreçleri ile ilgili hala bir imzanın esirgenmesini büyük bir gariplik büyük bir zavallılık olarak tarifliyorum. Çok üzüntü ile hatırlatıyorum. Allah aşkına bir imzayı yapmamanın vebalini nasıl ödeyeceksiniz! Bunu erteleyen ya da imzalamayan kim? Sayın Bakan mı daha yukarısı mı daha aşağısı kim ise onu 86 milyon vatandaşımızın vatandaş hakkına ve hukukuna 16 milyon insanımızın da hemşerilik hakkına ve hukukuna çok net şikayet ediyorum.

"YAZIKTIR, GÜNAHTIR"

Bu bir sene, bir buçuk sene ya! Allah aşkına ya olmaz, yapılmaz! Yazıktır, günahtır. Bu anlayıştan bir an önce kurtulmamız gerekir."