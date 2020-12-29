İmamoğlu'ndan canlı yayında dikkat çeken açıklamalar

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Candaş Tolga Işık'ın sunduğu "Az önce konuştum" programına konuk oldu. İşte İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları: KADIN CİNAYETLERİ Bu, toplumun bir kesiminin meselesi değil, bütüncül bir mesele. Hep beraber bunu tamir etmek zorundayız. Bunun aileden başlayan eğitimleri, eğitimdeki dil, bizlerin duruşları, yanlış gelenek göreneklerden kurtulmamız lazım. Onların hiçbiri gerçek anlamda geleneğimiz göreneğimiz değil. Özgecan Aslan'ın ismini bir kültür merkezine verdim. Bu gururlanacak bir şey değil. İçimizi acıtsın, simgesel olarak önümüzde dursun diye verdim. 18 AYLIK BAŞKANLIK DÖNEMİ Kreş meselesi benim çok heyecan duyduğum, çocukları hayal ettiğim bir süreç. Neredeyse kreş sayımız 30'a yaklaşıyor. Hepsi açık olsa 3 bin, 3 bin 200 çocuk demek. Kreş projesi benim için çok heyecan verici. Yoksulluğun en üst safhada yaşandığı ortamda bizim çocuklara süt dağıtıyor olmamız benim için çok kıymetli. Üçüncüsü ise metrolara kaynak bulmuş olmamız... 8 tane durmuş metro hattını yeniden başlattık. Önemli olan süreçleri tamamlayabilmek.

YAPTIĞI 3 HATA NE? Geciktiğimiz işler var. Bu da süreci kaynak düzenine oturtamamaktan kaynaklı. Meydanlarla ilgili projeler mesela. Geciktiğimiz birkaç işimiz var bu konu beni üzüyor. Kovid döneminde bütün çağrılarımıza rağmen, bir arada çalışma konusunda iyi sınav verilemedi. Halbuki seferberlik duygusuna davet etmiştik. Bir gecikme bu. Şehircilik Bakanıyla yaptığımız olgun görüşmeler depremle ilgili olumlu adımlar atmamıza sebep olacak diye ümit ediyorum. Keşke bu zaman kayıplarını yaşamasaydık. İstanbul'un en önemli hususu bazı zaman kayıplarını yaşamamız. Deprem, su sıkıntısı bunlardan biri. OLAY TV İDDİALARI Kanalın ortağının Beylikdüzü'nden ihaleler aldığı söyleniyor. Bütün bunlardan yola çıkarak bu işin arkasında Ekrem İmamoğlu var diyorlar. Ben TV sahibi olabilirim. Esas olan süreci iyi anlamak. Ben bunları tartışmıyorum. 2021'e birkaç gün kala bir şekilde bir meydanın kepenkleri indiriliyor. Ben bu ülkede bağımsız özgür basının olmasını isterim. Buraya gelip nasıl medeni bir şekilde tartışabiliyorsak bunun olması lazım. Bu özgürlüğü sağlayan kanallar olmalı.