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İmamoğlu'ndan çok konuşulacak sözler! '2023'te Erdoğan seçilirse görevden alınabilirim'

04.07.2022 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. Ekonomik krizin kötüleştiğini söyleyen İmamoğlu, durumun sorumlusu olarak iş dünyasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı sesini yükseltmemesini gösterdi ve şirket yöneticilerine çağrıda bulundu. İmamoğlu ayrıca 2023 seçimlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanması durumunda görevinden alınabileceğini ifade etti.

İmamoğlu'ndan çok konuşulacak sözler! '2023'te Erdoğan seçilirse görevden alınabilirim'

İmamoğlu, ekonomiye ve seçimlere ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. İBB Başkanının ses getirecek açıklamalarından biri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki seçimlerde kazanması durumunda kendi görevinin son bulabileceği yönündeki sözleri oldu. İmamoğlu, İstanbul Belediye Başkanlığı seçimlerini anımsatarak "Seçimi iptal edebilecek zihniyete sahip bir sistem her şeyi yapabilir" ifadelerini kullandı.

bcvb

ŞİRKET YÖNETİCİLERİNE ÇAĞRI: CESARETLİ OLUN, SESİNİZİ YÜKSELTİN

İmamoğlu, "Türkiye tarihinin en önemli ekonomik krizi"ni yaşadığına değinerek iş dünyasına tepki gösterdi. Financial Times'a konuşan İmamoğlu, şirket yöneticilerine cesaretli olma çağrısında bulundu ve iş dünyasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve sıradışı ekonomi politikalarına sesini yükseltmediği için ekonomik krizin kötüleşmesinden sorumlu tuttu.

İmamoğlu, şirket yöneticilerinin birçoğunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirmekten korktuğu için uzun süredir sessiz kaldığını ifade ederek şöyle dedi:

"Hesaplarının soruşturulmasından, hukuka aykırı yargılanmaktan veya başka bir müdahaleyle karşı karşıya kalmalarından korkuyorlar."

"'ASLA OLMAZ' DEDİĞİMİZ BİRÇOK ŞEYİ YAPTILAR"

Kendisini siyasetten men edebilecek bir davayla karşı karşıya olduğunu belirten İmamoğlu, davanın arkasında "siyasi gerekçeler" olduğunun altını çizdi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023'te seçimleri yeniden kazanması durumunda görevinden alınabileceğini kaydetti.

İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Akla hayale gelmeyecek, 'Asla olmaz' dediğimiz pek çok şeyi yaptılar. Seçimi iptal edebilecek zihniyete sahip bir sistem her şeyi yapabilir.”
İmamoğlu ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimleri kaybedip oylamayı yenilemeye gitmesi durumunda seçmenler tarafından büyük bir yenilgiye uğratılacağını konusunda uyarıda bulundu.

"ERDOĞAN DA DAHİL KİMSE ENGELLEYEMEZ"

Erdoğan'ın kaybederse seçmenlerin elinde “büyük bir yenilgiye” uğrayacağı konusunda uyardı ve "Seçimi kazanana hakkını bu 86 milyon insanı verir. Bunu kimse engelleyemez, Erdoğan da dahil."

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