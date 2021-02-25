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İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Kanal İstanbul' yanıtı

25.02.2021 14:34 | Son Güncelleme:
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kanal İstanbul'u inadına yapacağız" sözlerine yönelik, "İstanbul'un gündemi başka. İstanbul'la inatlaşmayı hala kendisine marifet görenlere ben, 23 Haziran'ı hatırlatıyorum." dedi.

İstanbul Büyükşehit Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir, Küçükçekmece ve Bakırköy ilçelerinin atıksularını, ileri biyolojik arıtma tesisine aktaracak İSKİ Ataköy Atıksu Tüneli inşaatını başlattı.

İSKİ'nin Ataköy'de başlattığı atık su tüneli inşaatını gerçekleştirecek TBM cihazının yer altına indirilme törenine katılan İmamoğlu, burada gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı "Kanal İstanbul'u yapacağız, inadına yapacağız ve İstanbul nasıl güzelleşecek, bunu da görecekler" açıklamasıyla ilgili de konuştu.

"İnadına diye bir şey olmaz" diyen İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

Gündem değiştirme çabası. İnadına diye bir şey olmaz. Şu anda belki birileri unuttu ama bizim unutmamızın mümkün olmayacağı bir acı var ortada. Üstünden daha 4-5 gün geçti. Gara'da şehitlerimiz oldu. 6-7 yıl PKK terör örgütünün elinde tutulan polisimiz askerimiz şehit edildi. Ben bütün aileleri tek tek aradım hepsiyle görüştüm. birebir ziyaret ettiğim aileler de oldu. Öncelikle Allah'tan rahmet diliyorum. Acıları çok büyük. Birilerinin müjde açıklamasının, daha sonra 'Niçin başarısız olduk' açıklamasına döndüğünün milletin vicdanında cevabı verilmedi. Böylesi acı bir olayı unutturmak, başka gündemlerle süreci alabora etme çabası bu. Kesinlikle ve kesinlikle insanların bugünlerde yaşadığı o acının dışında bir gündeme taşıma cabası. Buna alet olmayacağım. İstanbul'da kanalmış vesaireymiş başka gündemler yaratmak yaratmak... Halbuki bugün şehitlerimizin acısı var daha başka gündemler de var. Yoksulluk var, işsizlik var. Türkiye tarihinde ilk defa insanlar ekmek kuyruğuna giriyor. Pandemiyle mücadele var. İnsanlar, can mücadelesi veriyor.

Bunlar varken, beni açıkçası tıka basa dolu kongre salonlarında söylenenler, bu şekilde gündem dışı akılla söylenenler ilgilendirmiyor.

“23 HAZİRAN'I HATIRLATIYORUM”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Fantezi peşinde, bizse dertliyiz" sözlerinin hatırlatılması üzerine İmamoğlu açıklamasına şöyle devam etti:

Tatilmiş, şuymuş, buymuş gibi… Neredeyse 2 yıl geçmiş bu gündemin üzerinden, hala bunların konuşuluyor olması üzücü. Ama şaşırmıyorum. Siz de biliyorsunuz ki, 4,5 yıl önceki, 5 yıl önceki konuşmaları birebir tekrar eden bir anlayıştan başka bir şey beklemem zaten. Aynı metinle, aynı dille konuşma yapılan anlayıştan başka bir şey beklemiyorum. İstanbul'un gündemi başka. İstanbul'la inatlaşmayı hala kendisine marifet görenlere, ben, 23 Haziran'ı hatırlatıyorum. İstanbul'la inatlaşılmaz. ‘İlla inatlaşacağım' diyenlere de açıkçası ben, ‘İstanbul, burada' diyorum. Ama unutulmasın, İstanbul, bir şeyi kanıtlamıştır; İstanbul, 1'den büyüktür. Nokta

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Ekrem İmamoğlu kanal istanbul Recep Tayyip Erdoğan

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