İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Kanal İstanbul' yanıtı

İstanbul Büyükşehit Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir, Küçükçekmece ve Bakırköy ilçelerinin atıksularını, ileri biyolojik arıtma tesisine aktaracak İSKİ Ataköy Atıksu Tüneli inşaatını başlattı.

İSKİ'nin Ataköy'de başlattığı atık su tüneli inşaatını gerçekleştirecek TBM cihazının yer altına indirilme törenine katılan İmamoğlu, burada gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı "Kanal İstanbul'u yapacağız, inadına yapacağız ve İstanbul nasıl güzelleşecek, bunu da görecekler" açıklamasıyla ilgili de konuştu.

"İnadına diye bir şey olmaz" diyen İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

Gündem değiştirme çabası. İnadına diye bir şey olmaz. Şu anda belki birileri unuttu ama bizim unutmamızın mümkün olmayacağı bir acı var ortada. Üstünden daha 4-5 gün geçti. Gara'da şehitlerimiz oldu. 6-7 yıl PKK terör örgütünün elinde tutulan polisimiz askerimiz şehit edildi. Ben bütün aileleri tek tek aradım hepsiyle görüştüm. birebir ziyaret ettiğim aileler de oldu. Öncelikle Allah'tan rahmet diliyorum. Acıları çok büyük. Birilerinin müjde açıklamasının, daha sonra 'Niçin başarısız olduk' açıklamasına döndüğünün milletin vicdanında cevabı verilmedi. Böylesi acı bir olayı unutturmak, başka gündemlerle süreci alabora etme çabası bu. Kesinlikle ve kesinlikle insanların bugünlerde yaşadığı o acının dışında bir gündeme taşıma cabası. Buna alet olmayacağım. İstanbul'da kanalmış vesaireymiş başka gündemler yaratmak yaratmak... Halbuki bugün şehitlerimizin acısı var daha başka gündemler de var. Yoksulluk var, işsizlik var. Türkiye tarihinde ilk defa insanlar ekmek kuyruğuna giriyor. Pandemiyle mücadele var. İnsanlar, can mücadelesi veriyor.