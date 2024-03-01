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  4. İmamoğlu'ndan Kafkas dansı performansı! Kendini müziğin ritmine kaptırdı, sosyal medyada gündem oldu

İmamoğlu'ndan Kafkas dansı performansı! Kendini müziğin ritmine kaptırdı, sosyal medyada gündem oldu

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
01.03.2024 07:34
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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için çalışmalarına hız veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kafkas Kültür Buluşmaları açılış programına katıldı. Açılış konuşmasında "Bir ülkede ‘azınlık’ tarifini doğru bulmuyorum. Kimsenin bir ülkede azınlık diye tarif edilmesini kabul etmem, edemem. Biz bu çeşitlilikle, bir arada, büyük bir milletiz" ifadelerini kullanan İmamoğlu, daha sonra Kafkas folklor ekibinin dans gösterisine eşlik etti. İmamoğlu'nun performansı sosyal medyada gündem oldu.

İmamoğlu'ndan Kafkas dansı performansı! Kendini müziğin ritmine kaptırdı, sosyal medyada gündem oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sivil toplum kuruluşları iş birliği ile 29 Şubat-3 Mart tarihleri arasında Yenikapı’da düzenlenecek olan 'Kafkas Kültür Buluşmaları' açılış programına katıldı.

"DÜNYANIN EN RENKLİ COĞRAFYASINDA YAŞIYORUZ"

İmamoğlu, "Kafkas kültürünün o eşsiz güzelliğini daha iyi anlamak, daha yoğun yaşamak, daha güçlü paylaşmak için burada olacağız. İlerleyen yıllarda, çok farklı etkinliklerle de hem Kafkas kültürünün tanınmasına katkı sunacağını hem de farklı deneyimlerle çok enteresan açılımları bize sunabileceğini düşünüyorum. Ne mutlu ki biz, dünyanın en renkli, en bereketli coğrafyasında yaşıyoruz. Zaten Anadolu denince insanın aklına, direkt bereket geliyor. Anadolu'nun toprağı da bereketlidir, kültürel, manevi coğrafyası da bu anlamda bereketlilik taşır. Bu bereketlilik, tabii aynı zamanda çeşitlilikten de beslenir. Farklılıkların uyumundan beslenir. Anadolu, aynı zamanda acılarla da olgunlaşmış bir coğrafyadır. Bu yönüyle tarihi analiz ederken, bunu tamamen bugünün gücünü, kuvvetini, birliğini ve beraberliğini büyütmesi adına anlamak ve bu şekilde karşılamak gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.

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“İSTANBUL'DA BİRLİĞİMİZİN, DİRLİĞİMİZİN, KARDEŞLİĞİMİZİN GÜCÜNE GÜÇ KATMAK İÇİN ÇABA İÇERİSİNDEYİZ"

İmamoğlu, “Biz, İstanbul'daki bütün inançların, kültürlerin, etnik kökenlerin, yaşam biçimlerinin her yönüyle tanınması, tanıtılması ve eşitlikçi bir zeminde bu şehirde yaşadıklarını hissetmesini çok önemseyen bir yönetimiz. Zira ben, kendi bakış açımla, ki genelde literatürde de ‘azınlık’ diye tariflenen bir kısım grupları ya da halkları ya da kesimleri bu tarifle asla kabul etmiyorum. Çünkü bir şehirde ya da bir ülkede ‘azınlık’ tarifini doğru bulmuyorum. Kimsenin bir ülkede azınlık diye tarif edilmesini kabul etmem, edemem. Çünkü her yaşayan insan, her yurttaşın bu ülkenin azınlık değil, asil vatandaşları ve asil halkları olduğunun da altını çizmek isterim. Biz bu çeşitlilikle, bir arada, büyük bir milletiz. Bu millet olma bilinci ve kavramı, özellikle son yüzyılda Cumhuriyetle birlikte, Mustafa Kemal Atatürk'ün imza attığı, arkadaşlarıyla beraber kurduğu ve hep birlikte geliştirmekte yükümlü olduğumuz süreçte, güçlü birliğimizi ve beraberliğimizi arttıran, herkesi eşit kılan demokrasiyle de taçlanan değerli bir sürecin kişileriyiz, aktörleriyiz. Bu yönüyle Türkiye'nin özü ve özeti niteliğinde olan, İstanbul'da birliğimizin, dirliğimizin, kardeşliğimizin gücüne güç katmak için de çaba içerisindeyiz. Elbette bu yöntemleri, bu buluşmaları bunun bir parçası olarak da görüyorum" ifadelerini kullandı.

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İMAMOĞLU'NDAN KAFKAS DANSI PERFORMANSI

İmamoğlu,konuşmasının ardından Kafkas folklor ekibinin dans gösterisine eşlik etti. İmamoğlu'nun Kafkas dansı performansı, sosyal medyada gündem oldu.

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