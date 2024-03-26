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İmamoğlu'ndan sert sözler: Vatandaş Ekrem olarak utanıyorum

26.03.2024 20:33
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Seçime günler kala Ekrem İmamoğlu, Üsküdar'da halkla buluştu. İstanbul'daki seçim çalışmaları hakkında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Başları öne eğik gezecekler, biraz utanmaları varsa. Ama bakın vatandaş Ekrem olarak utanıyorum. Niye biliyor musunuz? Tekrar söylüyorum. Devletin bakanı bunu yapmaz ama bir partinin bakanıysa, bir partinin görevlisi gibiyse o ayrı. O zaman sen devletin bakanı olamazsın" dedi.

İmamoğlu'ndan sert sözler: Vatandaş Ekrem olarak utanıyorum

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim çalışmaları kapsamında Üsküdar Yavuztürk mahallesinde düzenlenen halk buluşmasına katıldı. Mitinge eşi Dilek İmamoğlu ile katılan İmamoğlu'na CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, CHP Üsküdar Belediye Başkan adayı Sinem Dedetaş, ve Parti Meclisi üyeleri eşlik etti.

"KUMPAS VİDEOLARI ÜZERİNDEN SAVCILIK YAPIYORLAR"

Seçim güvenliğinden sorumlu İçişleri ve Adalet Bakanlarının seçim turlarını eleştiren İmamoğlu, "Sen bu seçimi pazar günü seçim güvenliğini sağlayacak olan kişi; İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı. Adaleti sağlayacak, hukuku sağlayacak, Ekrem İmamoğlu üzerinden yaptıkları işlere bak. Savcılık yapıyor. Kumpas videoları üzerinden savcılık yapıyorlar. Utanmaları da yok. Size bir şey söyleyeyim mi? Bakın kararlı bir şey söyleyeyim. Bu kardeşiniz, bu hemşeriniz bu yola çıktı ya. Allah şahit siz de şahit olun. Bir milim geri adım atmam, bir milim. Ben 5 buçuk senedir bunlarla mücadele ediyorum, büyükşehir nezdinde. Bir milim, niye biliyor musunuz? Doğru yıkılmaz" diye konuştu.

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"VATANDAŞ EKREM OLARAK UTANIYORUM"

İmamoğlu, "Devletin bakanı olmak şerefli bir görevdir. Ama bakın altını çiziyorum, devletin bakanı. Atanmış kişilersiniz siz. Devletin bakanı olarak görev yapacaksınız. İçinde kim var? Dışişleri Bakanı var, Maliye Bakanı var, Ekonomi Bakanı var, efendime söyleyeyim İçişleri Bakanı var, Adalet Bakanı var. Öyle değil mi? Şimdi bunlar bakkal bakkal, market market, gezip oy istiyorlar, toplantı yapıyorlar. İçişleri Bakanına buradan sesleniyorum. Dönsene Ankara'ya, işin gücün yok mu senin? Ekrem İmamoğlu, burada aday. Nedir, Ekrem İmamoğlu'na oy vermeyin. İşte Sayın aday Kurum’a verin. Siz başka işiniz yok mu? Devletin bakanısınız. Ben size bir şey diyeyim mi? Başları öne eğik gezecekler, biraz utanmaları varsa. Ama bakın vatandaş Ekrem olarak utanıyorum. Niye biliyor musunuz? Tekrar söylüyorum. Devletin bakanı bunu yapmaz ama bir partinin bakanıysa, bir partinin görevlisi gibiyse o ayrı. O zaman sen devletin bakanı olamazsın" dedi.

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(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Ekrem İmamoğlu miting
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