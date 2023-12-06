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İmamoğlu'ndan sürpriz görüşme: Zamanlaması dikkat çekti! Özgür Özel'den o telefon gelecek mi?

06.12.2023 09:31 | Son Güncelleme:
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Siyasetin gündemi CHP ve İYİ Parti'de yaşananlara kilitlenmişken Ekrem İmamoğlu'nun sürpriz görüşmesi kulislerden sızdı! CHP, İYİ Parti'ye perşembe günü götürdüğü iş birliği teklifine pazartesi ret yanıtı alırken İmamoğlu'nun cuma günü bir başka partinin lideriyle bir araya geldiği ortaya çıktı. Üstelik iddiaya göre o görüşme bir nezaket ziyaretinden öteydi. Gündeme damgasını vuracak görüşmenin ayrıntıları canlı yayında paylaşıldı.

İmamoğlu'ndan sürpriz görüşme: Zamanlaması dikkat çekti! Özgür Özel'den o telefon gelecek mi?

Muhalefet cephesinde son günler hayli hareketli geçiyor. CHP ve Zafer Partisi, İYİ Parti'ye iş birliği teklifi götürdü; CHP ret yanıtı alırken Zafer Partisi'nin teklifi henüz karşılık bulmadı. Bu sırada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise iddiaya göre bir de Muharrem İnce'ye destek istemeye gitti.

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"UZUN SÜREN KAHVALTI"

Özgür Özel'in genel başkanlığa gelmesindeki en büyük katkıyı sunan isimlerden biri olan İmamoğlu'nun İnce ile cuma günü İstanbul'da bir araya geldiği öne sürüldü. tv100'de gündeme gelen iddianın sahibi gazeteci Barış Yarkadaş, kahvaltı yaparken görüşmelerinin uzun sürdüğünü belirtti. Bu sürpriz görüşme zamanlaması açısından da dikkat çekti.

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İYİ PARTİ'NİN YANITI BEKLENİYORDU

Özgür Özel perşembe günü Meral Akşener ile bir araya gelmiş, iş birliği teklifini bizzat iletmişti. Akşener ise pazartesi günü düzenleyecekleri Genel İdare Kurulu'ndan (GİK) çıkacak kararı işaret etmişti.

"İNCE, ÖZGÜR ÖZEL'DEN TELEFON BEKLİYOR"

Cuma günkü görüşmeye gelindiğinde ise, Yarkadaş, İmamoğlu'nun İnce'den İstanbul için destek istediğini öne sürdü ve "Edindiğim bilgiye göre Muharrem İnce 'CHP Genel Başkanı Özgür Özel beni ararsa konuşuruz, değerlendiririz' diyor" dedi.

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Ekrem İmamoğlu Muharrem İnce Özgür Özel CHP Memleket Partisi
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