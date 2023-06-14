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İmamoğlu'ndan 'Tarkan' ricası: Kendini gülmekten alıkoyamadı! Mustafa Sarıgül canlı yayında 'Kılıçdaroğlu' sorusuna böyle yanıt verdi

14.06.2023 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçim sonrası CHP'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'değişim' mesajlarıyla başlayan 'genel başkanlık' hareketliliği siyasetin gündeminde öne çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde partisi TDP'nin CHP'ye katılacağını duyuran Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ise konuya dair soruya yanıt verirken İmamoğlu ile yaptıkları sanatçı Tarkan hakkındaki görüşmeyi anlattı. Sarıgül'ün canlı yayında gülerek verdiği o yanıt sosyal medyada da gündem oldu.

İmamoğlu'ndan 'Tarkan' ricası: Kendini gülmekten alıkoyamadı! Mustafa Sarıgül canlı yayında 'Kılıçdaroğlu' sorusuna böyle yanıt verdi

Dün katıldığı canlı yayında 'Kılıçdaroğlu-İmamoğlu' cephesinde yaşanan gelişmeleri değerlendiren CHP Erzincan Milletvekili ve TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Ekrem İmamoğlu ile arasında geçen 'Tarkan' diyaloğu anlattı. Sarıgül ayrıca İmamoğlu'nun imza attığı son çıkışlara ilişkin mesajlar da verdi.

BUGÜNKÜ KILIÇDAROĞLU-İMAMOĞLU GÖRÜŞMESİ... "EMİNİM Kİ KALİTELİ BİR TOPLANTI YAPACAKLAR"

Youtube'da yayın yapan Serbest TV'den gazeteci Hilal Köylü'ye konuşan Mustafa Sarıgül, İmamoğlu'nun "siyasette çok mesafeler alabileceğini" kaydederken sözlerine şöyle devam etti:

"Çalışmaları var. Eminim ki yarın sayın Genel Başkanımızla çok kaliteli, seviyeli bir toplantı yapacaklar. Siyasetin sermayesi halkın sevgisi. Hakk’ın sevgisini halkın sevgisiyle buluşturabilmek."

AA-20230608-31373881-31373878-TDPDEN_CHP_ILE_BIRLESME_KARARI
Mustafa Sarıgül, partisi TDP'nin CHP ile birleşeceğini duyurdu.

"İMAMOĞLU BİR YERE GELMEK İSTİYORSA..."

Şayet bir siyasi bir yere gelmek istiyorsa acele etmemesi lazım. Arkasında eserler bırakması lazım, ülküleri olması lazım. Ekrem Bey de bu konuda çalışmalarını yapıyor, inşallah daha iyi noktaya getirir.

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Sarıgül, CHP'nin grup toplantısına katılmıştı.

İMAMOĞLU'NDAN 'TARKAN' RİCASI: BANA DEDİ Kİ...

Öte yandan Köylü'nün "Ekrem İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında ne yaşanıyor?" sorusuna yanıt verirken Sarıgül, İmamoğlu'ndan 'Tarkan' ricasını ve aralarında geçen diyaloğu şöyle anlattı:

"Ben bu sabah Ekrem İmamoğlu ile konuştum ve kendisinden Tarkan'ı Erzincan'a getirmesini rica ettim. Öncesinde Ekrem beyden beklediğim, Tarkan'ı Erzincan'a getirmesi lazım. O da dedi ki '29 Ekim'den ben Tarkan'ı İstanbul'a çıkarmak istiyorum.' Dedim ki 'İstanbul'a Tarkan her zaman çıkar. Ama önemli olan Tarkan'ın bir can şehri olan Erzincan'a gelmesi lazım.'"

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Mustafa Sarıgül Tarkan

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