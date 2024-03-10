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  4. İmamoğlu'ndan yeni metro hattı açılışında Murat Kurum'a yanıt: Kameralar önünde 8 adım atarak...

İmamoğlu'ndan yeni metro hattı açılışında Murat Kurum'a yanıt: Kameralar önünde 8 adım atarak...

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
10.03.2024 13:05
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yenidoğan-Söğütlüçeşme metro hattı yapımı açılışında açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, Murat Kurum'un kendisini hedef alan açıklamalarına cevaben, "kameralar önüne 8 adım atarak 5 yılda yaptığımız 65 KM'yi 8 kilometreymiş gibi göstereceğini zanneden bu akla şaşıyorum." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'ndan yeni metro hattı açılışında Murat Kurum'a yanıt: Kameralar önünde 8 adım atarak...

İmamoğlu 5 yılda 65 km metro hattını hizmete açtıklarının altını çizerek, "Bu, Türkiye belediyecilik tarihinde eşi görülmemiş bir rekordur. Bugün de Yenidoğan-Sancaktepe-Finans Merkezi-Söğütlüçeşme Metro Hattı’nın ilk etabında yapım işlerini başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

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"İSTANBUL'DA YAPTIĞIMIZ HER ŞEY TÜRKİYE'Yİ ETKİLER"

Yapılan birtakım eksiklikler nasıl çözüldü bunları yazarsanız geleceğe nakledilir. İnsanlar gelecekte bu eksiklikten bu hatadan ya da doğrunun nasıl desteklendiğinden ders alır. Bunların hepsi hayatın çok özel anlarıdır. İstanbul'da yaptığımız hiçbir şey İstanbul'da kalmaz. İstanbul'da yaptığımız her şey Türkiye'yi etkiler inanınız dünyayı etkiler.

Ekrem İmamoğlu olarak sizlerin temsilcisi olarak ben kendimi sadece bu şehirden sorumlu bu şehre sorumluluk hisseden biri olarak görmüyorum. İstanbul'da büyükşehir başkanı olmak tarihe olan sorumluluğunuz insanına olan sorumluluğunuz maneviyata olan sorumluluğunuz insanlığa olan sorumluluğunuz olarak önemsenmelidir. Çünkü bu kadim şehir dünyanın en önemli en özel, en güzel , en büyük en nitelikli en içerikli şehirlerin başında gelir. Bu duygularla sizinleyim.

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"5 YILDA 65 KM METRO YAPARAK 62 İSTASYONU HİZMETE AÇTIK"

İBB olarak sınavlarımızın en zoru hatta büyükşehirlerin sınavlarının en zoru metro sınavıdır. Çünkü metro sınavının çok fonksiyonel düşünülmesi gereken çok aşamalı bir şekilde zaman, finans planlaması gereken meşakatli bir iştir. Metro sınavından geçemeyen bir belediye başkanı diğer bütün derslerden geçse bile sınıfta kalır. Çünkü metro ve raylı sistemler İstanbul'un ulaşım sorunlarının en temel en acil çözümüdür. Eğer yeterince verimli hızlı bir biçimde metro yapamıyorsanız İstanbul'u yönetirken çok büyük bir yanlış yapıyorsunuz demektir.

Bizden önce İBB'yi yönetenler 25 yılda 125 KM metro yaptılar. Elbette emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum, teşekkür edeceğiz. 2019'da er meydanına biz çıktık biraz işler değişti. Biz metro yaptıkça biraz da onların gerçek fotoğrafı meydana çıkmaya başladı. Biz 5 yılda tam 65 KM metro yaptık. Bizden önce 25 yılda yapılan metronun yarısından fazla metroyu sadece 5 yılda yaptık. Bu çok değerli bir başarıdır.

Eğer verimlilik planlama ve özellikle sürecin iyi işletilmesi yönünde hazırlıklı değilseniz ve de israf dolu bir dönem var ise o zaman işiniz zor demektir. Biz bu döneme son verdik ve Türkiye tarihinin en büyük metro atılımını bu 5 yıl gerçekleştirmiştir. Bunun altını çizelim. 5 yılda 65 km metro yaparak 62 istasyonu da hizmete açarak Türkiye belediyecilik tarihinde eşi görülmemiş bir rekoru sizlerin katkısıyla başardık. Bizim bu performansımızı geçmeyi bırakın yanına yaklaşacak bile bir yönetimi bu arkadaşlar gerçekleştiremez. Kendilerine çeki düzen verirse bilimle aklı selim insanlarla iyi bir diyalogla iyi bir süreç yönetimi önlerine koyarlarsa belki bizim peşimizden gelmeye başlayabilirler.

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"8 ADIM ATARAK 65 KM'Yİ 8 KM GİBİ GÖSTEREN AKLA ŞAŞIYORUM"

Hani varya 5 yılda 8 kilometre yapıp adım sayan arkadaş tarihe geçti; bir şey diyeceğim diyemiyorum. Bu işin içinde emek hırsızlığı var onu söyleyeyim. Böyle saygısız siyaset olmaz. Kameralar önüne 8 adım atarak 5 yılda yaptığımız 65 KM'yi 8 kilometreymiş gibi göstereceğini zanneden bu akla şaşıyorum. Vatandaşa bu emek gösteren insanlara zerre saygısı yok Allah akıl versin. Bunlar kendilerini nimetten zannediyorlar. Vatandaşı aldatabileceklerini zannediyorlar. Aynı akıl hatırlayın 2019'da milletin iradesini beğenmeyip bizim için "seçimi çaldılar" dediler. Bu yalanla milleti kandırabileceklerini düşündüler.


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Ekrem İmamoğlu Murat Kurum metro
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