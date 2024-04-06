İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyaretinde dikkat çeken anlar: İzin almanız gerekiyor

Dün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP'li ilçe belediye başkanlarının Anıtkabir'i ziyaretinin ardından bugün de Ekrem İmamoğlu ve ilçe belediye başkanları Ata'nın huzuruna çıktı.

İmamoğlu'na ziyareti sırasında eşi Dilek İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de eşlik etti.

"İZİN ALMANIZ GEREKİYOR"

Anıtkabir'e doğru giderken kameralara konuşan Ekrem İmamoğlu'na o anlar da bir müdahalede bulunuldu. Bir görevli araya girerek 'İzin almanız gerek' sözleriyle kameraları uyardı. İmamoğlu o anlarda duraksadı ve 'Tamam, bilmiyoruz. Peki' ifadelerini kullandı. Kısa müdahalenin ardından İmamoğlu yürüyerek konuşmasına devam etti. Ata'nın huzuruna çıkan İmamoğlu, "İnşallah layıkıyla görevimiz hep birlikte yapacağız, geleneksel ziyaretimizi birlikte yapıyoruz" dedi.





