HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. 'Taş atılması da İmamoğlu'nun tutumu da kınanmalı' diyerek açıkladı: Erzurum mitingi sonrası gözaltılar var! Bakan Bozdağ ve AK Partili Çelik'ten dikkat çeken mesajlar

'Taş atılması da İmamoğlu'nun tutumu da kınanmalı' diyerek açıkladı: Erzurum mitingi sonrası gözaltılar var! Bakan Bozdağ ve AK Partili Çelik'ten dikkat çeken mesajlar

08.05.2023 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ekrem İmamoğlu'nun saldırı düzenlenen Erzurum mitingiyle ilgili açıklama yaptı. Olaydan önce uyarılar yapıldığını belirten Çelik, "Siyasete ve siyasetçiye dönük herhangi bir şiddetin maruz görülmesi söz konusu olamaz" dedi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ olay sonrası 13 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Bozdağ "Taş atılması da İmamoğlu'nun tutumu da kınanmalı" diye konuştu.

'Taş atılması da İmamoğlu'nun tutumu da kınanmalı' diyerek açıkladı: Erzurum mitingi sonrası gözaltılar var! Bakan Bozdağ ve AK Partili Çelik'ten dikkat çeken mesajlar

Dün Erzurum'da konuşmasına başladıktan kısa süre sonra düzenlenen saldırı nedeniyle Ekrem İmamoğlu mitingi yarıda kesip İstanbul'a dönmüştü. Olayla ilgili peş peşe açıklamalar geldi. AK Partili Çelik de canlı yayında konuya değindi.

ekrem-imamoglunun-erzurum-mitingi-cikan-olaylar-nedeniyle-yarida-kaldi_5266_dhaphoto5

"OLAYDAN ÖNCE UYARI YAPILDI"

NTV canlı yayınında Funda Görey'in sorularını yanıtlayan Ömer Çelik, "Birileri bir şey yapmışsa kapsamlı soruşturma yapılacaktır" diye konuştu. Çelik'in açıklamaları şöyle:

qwşlekqşl

"Dikkatli bir şekilde takip ettik. Prensip olarak biz siyasete dönük her türlü şiddete karşıyız. Birileri bir şey yapmışsa kapsamlı soruşturma yapılacaktır. Siyasetin özgürce yapılabilmesi parti olarak dikkat ettiğimiz bir konu. Siyasete ve siyasetçiye dönük herhangi bir şiddetin maruz görülmesi söz konusu olamaz. Bu olaydan önce uyarılar yapılıyor; burası miting alanı değil, miting alanı öbür taraf diye yönlendiriliyor."

BAKAN BOZDAĞ DUYURDU: 13 GÖZALTI VAR

Öte yandan A Haber canlı yayınına katılan Bakan Bozdağ ise soruşturmanın sürdüğünü belirtirken "13 kişi gözaltına alındı. Taş atılması da İmamoğlu'nun tutumu da kınanmalı" açıklamasında bulundu.

6245a7a7470a9b4a8c3365ec

İMAMOĞLU'NA TEPKİ: VALİYLE KONUŞURKEN TEHDİTKAR İFADELER KULLANAMAZSINIZ

Bozdağ konuşmasının devamında İmamoğlu'nun Erzurum valisiyle telefondaki konuşmasına değinerek "İmamoğlu'nun valiyle o konuşma tonu da üzücüdür. Valiyle konuşurken tehditkar ifadeler kullanamazsınız. Vali ağır konuşuyorsunuz dedikten sonra yanıtı hiç hoş değil. Medeni insanlar gibi konuşmak gerekir. Devletin valisine üstten bakmamalısınız" sözleriyle tepki gösterdi.

ekrem-imamoglunun-erzurum-mitingi-cikan-olaylar-nedeniyle-yarida-kaldi-ek-fotograflar_1156_dhaphoto11

"Türkiye'de seçim güvenliği en üst düzeydedir" diyen Bakan Bozdağ, "Dünyada en güvenilir seçim yapan ülkelerin başında Türkiye gelmektedir" mesajını verdi.

ekrem-imamoglunun-erzurum-mitingi-cikan-olaylar-nedeniyle-yarida-kaldi-ek-fotograflar_1156_dhaphoto2

İlginizi Çekebilir

Erzurum sonrası endişe yaratan paylaşımlar

Erzurum sonrası endişe yaratan paylaşımlar

 Sıfır otomobil fiyatları için ikinci adım

Sıfır otomobil fiyatları için ikinci adım

 İmamoğlu'nun Erzurum mitingiyle ilgili dikkat çeken sözler!

İmamoğlu'nun Erzurum mitingiyle ilgili dikkat çeken sözler!

 Manisa petrolünde deneme üretimine geçildi!

Manisa petrolünde deneme üretimine geçildi!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konya'daki paylaşımlar sonrası açıklama! Konya'daki paylaşımlar sonrası açıklama!
İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde olay çıktı!İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde olay çıktı!
Saatler kala o görüntüyü paylaştı! Gündem yaratan iddiaSaatler kala o görüntüyü paylaştı! Gündem yaratan iddia
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Ömer Çelik

En Çok Okunan Haberler

Toplu İş Sözleşmesi zammı için son viraj: Tarihi Erdoğan açıkladı

Toplu İş Sözleşmesi zammı için son viraj: Tarihi Erdoğan açıkladı

4A Bağ-Kur’lu küçük esnafa erken emeklilik

4A Bağ-Kur’lu küçük esnafa erken emeklilik

Erzurum sonrası endişe yaratan paylaşımlar

Erzurum sonrası endişe yaratan paylaşımlar

Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na sert sözler: Türkiye'ye gelmiş en büyük sahtekarlardan bir tanesi

Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na sert sözler: Türkiye'ye gelmiş en büyük sahtekarlardan bir tanesi

Sinan Oğan sosyal medyadan paylaştı: 'Konvoyda benim olduğumu zannedip saldırdılar'

Sinan Oğan sosyal medyadan paylaştı: 'Konvoyda benim olduğumu zannedip saldırdılar'

Arda Turan'ın nasıl dolandırıldığı ortaya çıktı

Arda Turan'ın nasıl dolandırıldığı ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

İç çamaşırı giymedi! Göğüslerinin görünmesine aldırış etmedi

İç çamaşırı giymedi! Göğüslerinin görünmesine aldırış etmedi

“Açık giyinme” eleştirilerine sert çıktı! “Vücudumu sergilemeyi...”

“Açık giyinme” eleştirilerine sert çıktı! “Vücudumu sergilemeyi...”

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi, düzleştirici... Kişisel bakımın en sevilenleri şimdi indirimde!

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi, düzleştirici... Kişisel bakımın en sevilenleri şimdi indirimde!

Resmen İngiltere Kralı oldu! 70 sene sonra ilk kez...

Resmen İngiltere Kralı oldu! 70 sene sonra ilk kez...

Boşanmasını kutlamak için atladı! Güvenlik ipi kopunca...

Boşanmasını kutlamak için atladı! Güvenlik ipi kopunca...

Her zaman ihtiyacınız olacak! Hazır indirim de varken kaçırmayın

Her zaman ihtiyacınız olacak! Hazır indirim de varken kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.