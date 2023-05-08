'Taş atılması da İmamoğlu'nun tutumu da kınanmalı' diyerek açıkladı: Erzurum mitingi sonrası gözaltılar var! Bakan Bozdağ ve AK Partili Çelik'ten dikkat çeken mesajlar

Dün Erzurum'da konuşmasına başladıktan kısa süre sonra düzenlenen saldırı nedeniyle Ekrem İmamoğlu mitingi yarıda kesip İstanbul'a dönmüştü. Olayla ilgili peş peşe açıklamalar geldi. AK Partili Çelik de canlı yayında konuya değindi.

"OLAYDAN ÖNCE UYARI YAPILDI"

NTV canlı yayınında Funda Görey'in sorularını yanıtlayan Ömer Çelik, "Birileri bir şey yapmışsa kapsamlı soruşturma yapılacaktır" diye konuştu. Çelik'in açıklamaları şöyle:

"Dikkatli bir şekilde takip ettik. Prensip olarak biz siyasete dönük her türlü şiddete karşıyız. Birileri bir şey yapmışsa kapsamlı soruşturma yapılacaktır. Siyasetin özgürce yapılabilmesi parti olarak dikkat ettiğimiz bir konu. Siyasete ve siyasetçiye dönük herhangi bir şiddetin maruz görülmesi söz konusu olamaz. Bu olaydan önce uyarılar yapılıyor; burası miting alanı değil, miting alanı öbür taraf diye yönlendiriliyor."

BAKAN BOZDAĞ DUYURDU: 13 GÖZALTI VAR

Öte yandan A Haber canlı yayınına katılan Bakan Bozdağ ise soruşturmanın sürdüğünü belirtirken "13 kişi gözaltına alındı. Taş atılması da İmamoğlu'nun tutumu da kınanmalı" açıklamasında bulundu.

İMAMOĞLU'NA TEPKİ: VALİYLE KONUŞURKEN TEHDİTKAR İFADELER KULLANAMAZSINIZ

Bozdağ konuşmasının devamında İmamoğlu'nun Erzurum valisiyle telefondaki konuşmasına değinerek "İmamoğlu'nun valiyle o konuşma tonu da üzücüdür. Valiyle konuşurken tehditkar ifadeler kullanamazsınız. Vali ağır konuşuyorsunuz dedikten sonra yanıtı hiç hoş değil. Medeni insanlar gibi konuşmak gerekir. Devletin valisine üstten bakmamalısınız" sözleriyle tepki gösterdi.

"Türkiye'de seçim güvenliği en üst düzeydedir" diyen Bakan Bozdağ, "Dünyada en güvenilir seçim yapan ülkelerin başında Türkiye gelmektedir" mesajını verdi.