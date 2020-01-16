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  4. İmar Kanunu'nda değişiklik teklifi komisyonda

İmar Kanunu'nda değişiklik teklifi komisyonda

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.01.2020 01:42 | Son Güncelleme

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 5 maddesi TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda kabul edildi - Teklife göre, imar planlarında bina yükseklikleri serbest olarak belirlenemeyecek - İmar planları ile imar planlarına göre yapılan arazi ve arsa düzenleme işlemlerine karşı açılan davalar, ivedi yargılama usulüne tabi olacak

AK Parti'li milletvekillerinin imzasını taşıyan Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 5 maddesi TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda kabul edildi.

AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek Başkanlığında toplanan komisyonda, İmar Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifi maddelerinin görüşmelerine devam edildi.

Teklif çerçevesinde, imar planlarında bina yükseklikleri serbest olarak belirlenemeyecek.

Buna göre, Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisinde yer alan coğrafi verilerin, Ulusal Coğrafi Veri Paylaşım Matrisine göre kamu kurum ve kuruluşları arasında paylaşımı, erişimi ve kullanımı bedelsiz olacak.

Yerli-yabancı gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerin söz konusu coğrafi verileri toplayabilmesine, üretebilmesine, paylaşabilmesine ve satabilmesine yönelik düzenleme yapılacak; bu düzenlemelere uyulmaması durumunda idari para cezası belirlenecek.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından satış ve kira sözleşmesine konu edilen taşınmazlar hariç olmak üzere, mülkiyetinde bulunan arsa ve arazilerin, gerçek veya tüzel kişilerce işgali halinde, TOKİ, ecrimisil istemeye, ecrimisilin tahsiline ve taşınmazın tahliyesine ilişkin işlemleri uygulamaya veya Milli Emlak Genel Müdürlüğü eliyle uygulatmaya yetkili olacak.

Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun kapsamında alınacak olan ecrimisiller ve taşınmazın tahliyesiyle ilgili tahsil edilen tutarların yüzde 50'si genel bütçeye gelir kaydedilecek ve yüzde 50'si tahsilatı takip eden ayın sonuna kadar Toplu Konut İdaresi Başkanlığına aktarılacak.

Ayrıca, imar planları ile imar planlarına göre yapılan arazi ve arsa düzenleme işlemlerine karşı açılan davalar, ivedi yargılama usulüne tabi olacak.

Teklifin, TOKİ ile belediyeler arasındaki yetkileri düzenleyen ikinci maddesinin görüşmeleri ise bugüne bırakıldı.

Komisyon Başkanı Akyürek, bugün saat 13.30'da toplanmak üzere çalışmalara ara verdi.

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