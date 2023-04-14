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  4. İnce'den, hakkındaki iddialara çok konuşulacak yanıt: Ya dayak yememiş ya da...

İnce'den, hakkındaki iddialara çok konuşulacak yanıt: Ya dayak yememiş ya da...

14.04.2023 22:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmalarına Trabzon'da devam etti. "Eşinin cipi 10 milyon dolar" iddialarına yanıt veren İnce, "Bunlar ya dayak yememiş, ya sayı saymasını bilmiyor. Olmayan bir cip. Sonra biri çıkıyor 10 milyon dolar aldı diyor. Hiç 10 milyon dolardan aşağı konuşmuyorlar. Zirvede yüksek." ifadelerini kullandı.

İnce'den, hakkındaki iddialara çok konuşulacak yanıt: Ya dayak yememiş ya da...

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, çizgilerinin çok net olduğunu belirterek, "Ne sağdan, ne soldan Atatürk’ün yolunda. Bizim çizgimiz bu. Bizim çizgimiz ne cumhur ne millet tek yol memleket. Biz üçüncü bir yoluz. Biz yeni bir seçeneğiz. Ne cumhur ne millet ortadan bodoslama gidiyoruz. Göbekten gidiyoruz" dedi.

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PLATFORM KORKUTTU: ÇÖKER VALLA BAK

Memleket Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, akşam saatlerinde geldiği Trabzon’da Uzun Sokak ve Kahramanmaraş Caddesi’nde vatandaşlar bir araya geldi. Gençlerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyen İnce, partililerin sloganları eşliğinde yürüdü. Bir vatandaşın çaldığı kemençeye eşlik eden İnce, horon oynadı. Daha sonra partililer ve vatandaşlarla bir restoranda düzenlenen iftar yemeğine katılan İnce, restoran girişinde meşaleler ve sloganlar eşliğinde karşılandı. İftar yemeğinin ardından aday tanıtım toplantısında partililere seslenen İnce, Memleket Partisi Trabzon Milletvekili adayların da bulunduğu platformun çökmesinden tedirgin oldu. Muharrem İnce, "Burası çökmesin, isterseniz size aşağıya alıyım. Çöker valla bak" diyerek Milletvekili adaylarını platformdan indirdi.

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"BUNLAR YA DAYAK YEMEMİŞ YA..."

Parasızlıktan miting yamadıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "14 Mayıs’ta sandık başına gideceğiz. Ben yıllardır milletvekili adayı oldum, Cumhurbaşkanı adayı oldum ama ilk kez bu seçimde bu kadar iftira, yalan haber bu yanlış belge birkaç gün bunlara kızdım da şimdi bakıyorum bunlara gülmekten başka bir şey yok. Biri çıkıyor Muharrem İnce’nin eşinin cipi 10 milyon dolar diyor. Ya dayak yememiş, ya sayı saymasını bilmiyor. Olmayan bir cip. Sonra biri çıkıyor 10 milyon dolar aldı diyor. Hiç 10 milyon dolardan aşağı konuşmuyorlar. Zirvede yüksek. Biz parasızlıktan miting yapamıyoruz, herif milyon dolarları sayıyor. 10 milyon dolar alan adam 2006 arabayla mı gezer" şeklinde konuştu.

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"BİZ ÜÇÜNCÜ BİR YOLUZ"

"FETÖ’cüler her gün bir sahte belge üretiyor, bizim eski arkadaşlar da bunların peşine takılıyor" diyen İnce, "Onlara açıyorum. Kaçak FETÖ’cüler, bit yavruları, Amerika’dan Avrupa’dan sürekli iftiralar peşindeler. Onlara kızmıyorum, onlara yakışıyor da bizim eski arkadaşlarımıza yakışmıyor. Bizim çizgimiz çok net. Ne sağdan, ne soldan Atatürk’ün yolunda. Bizim çizgimiz bu. Bizim çizgimiz ne cumhur ne millet tek yol memleket. Biz üçüncü bir yoluz. Biz yeni bir seçeneğiz. Ne cumhur ne millet ortadan bodoslama gidiyoruz. Göbekten gidiyoruz" ifadelerini kullandı. (İHA)

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Trabzon Muharrem İnce

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