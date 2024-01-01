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İndirimi duyanlar oraya akın etti: İzdiham yaşandı! 10'arlı gruplar halinde içeri alınsalar da...

01.01.2024 13:16 | Son Güncelleme:
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ev eşyası satan mağaza, özel kampanya düzenleyince izdiham yaşandı. Sabah erken saatlerde içeri girmek isteyen kalabalık görevliler tarafından zor kontrol edildi.

Durak Mahallesi Emirler caddesi üzerindeki iş yerinde indirimi duyanlar, sabahın erken saatlerinde mağazanın önünde toplandı. Belirlenen saatte müşteriler için açılan kapılara hücum yaşanınca, mağaza yetkilileri durumu kontrol altına almaya çalıştı.

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İZDİHAM YAŞANDI

İçeri girişlerde kontrolü sağlamaya çalışan görevliler, vatandaşları onarlı gruplar halinde aldı. İçeri alımlarda adeta izdihamlar yaşandı.

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Mağaza yetkilileri, “Sabah saatleri olmasına rağmen bu yoğun ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Çok yoğun bir ilgi ve talep vardı, biz yetişemedik. Büyük bir izdiham yaşandı” dedi. (İHA)

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