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Infinix Hot 10S’in özellikleri ortaya çıktı

19.05.2021 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Infinix, 20 Mayıs’ta Hindistan’da Infinix Hot 10S'i duyuracağını doğruladı. Akıllı telefon, diğer bazı pazarlarda piyasaya çıktığı için tamamen yeni bir telefon değil. Hindistan lansmanının öncesinde bir perakende sitesinde telefonun açılış sayfası belirdi. Sayfa, Hot 10S’nin temel özelliklerini ortaya çıkardı.

Infinix Hot 10S’in özellikleri ortaya çıktı

Hot 10S, hafif kalın bir çerçeve ile su damlası çentikli bir ekrana sahip olacak. Ekran, 90 Hz yenileme hızı için destek taşıyor ve cihaz, Helio G85 yonga setinden güç alıyor. Şirket, Hot 10S’de oyun oynarken ısınma olmayacağını iddia ediyor.

İŞTE INFINIX HOT 10S'İN ÖZELLİKLERİ

Infinix Hot 10S'in arka panelinde bir parmak izi tarayıcısı ve 48 megapiksel dörtlü kamera sistemi bulunuyor. Video bokeh, 240 fps ağır çekim video çekimi ve timelapse videolar gibi fotoğrafçılık özellikleri sunacak. Akıllı telefon mavi, yeşil ve mor olmak üzere üç renkte satışa sunulacak. Cihazın  136 dolar civarında bir fiyat ile gelmesi bekleniyor.

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Hot 10S'in özelliklerine bir araya getirirsek; Infinix Hot 10S, HD+ çözünürlüğü, 90Hz yenileme hızını ve 180Hz dokunmatik örnekleme oranını destekleyen devasa 6.82 inçlik HD+ ekrana sahip. Ön kamerası 8 megapiksel ve arka kamera kurulumunda 48 megapiksel ana kamera, 2 megapiksel derinlik sensörü ve bir AI kamerası var. Hot 10S, devasa bir 6.000mAh pil ile destekleniyor ve Android 11 işletim sisteminde çalışıyor. Endonezya’da, telefon 4 GB RAM + 64 GB depolama ve 6 GB RAM + 128 GB depolama gibi varyantlarla geldi.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Hindistan
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