İnfluenza nedir, nasıl geçer? İnfluenza belirtileri ve tedavisi

İnfluenza yani grip, mevsimsel bir viral enfeksiyon olarak bilinir ve genellikle solunum yolu üzerinden bulaşır. Her yıl dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen bu hastalık ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Bilinçli önlemler ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla, grip salgınlarından korunabilir ve hastalığın şiddetini azaltabiliriz. Sağlıklı bir yaşam tarzı, vücudu güçlü tutarak influenza riskini azaltabilir. Düzenli egzersiz, dengeli beslenme ve yeterli uyku, bağışıklık sistemimizi destekler. Aynı zamanda hasta olduğumuzda başkalarından izole olmak ve sağlık profesyonellerinin önerilerine uymak, virüsün yayılmasını kontrol altında tutmada önemlidir.

İnfluenza nedir?

İnfluenza, halk arasında grip olarak bilinen, solunum yollarını etkileyen bir virüstür. Her yıl milyonlarca insanı hasta eden influenza virüsleri, RNA içeren, değişken yapılı virüslerdir. Bu nedenle her yıl yeni bir influenza virüsü ortaya çıkabilir. İnfluenza ya da halk arasında bilinen adıyla grip, solunum yoluyla bulaşan bir hastalıktır. Hasta bir kişinin öksürmesi, hapşırması veya konuşması sırasında havaya karışan influenza virüsleri, sağlıklı kişilerin solunum yollarına girebilir. İnfluenza belirtileri genellikle ani başlar. İşte İnfluenza belirtileri:

Yüksek ateş

Öksürük

Yorgunluk

Kas ağrısı

Baş ağrısı

Boğaz ağrısı

Burun akıntısı veya tıkanıklığı

İnfluenza genellikle 1-2 hafta içinde kendiliğinden geçer. Ancak bazı kişilerde daha ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Özellikle de çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olan kişilerde daha ciddi komplikasyonlar görülebilir. Bu komplikasyonlar şunlardır:

Akciğer iltihabı

Menenjit

Kalp kası iltihabı

Beyin iltihabı

İnfluenza nasıl geçer?

İnfluenza tedavisi için en etkili yöntem her yıl influenza aşısı olmaktır. Influenza aşısı, influenza virüslerine karşı bağışıklık oluşturur. Grip aşısı virüslere karşı bağışıklık oluşturmak için yapılır ve en az %60 oranında etkilidir. Genellikle Eylül-Ekim aylarında yapılan grip aşısı her yaş grubuna önerilir ancak özellikle risk grubunda olan çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olan kişiler için önceliklidir. İnfluenza aşısı yaptıramayan kişiler ise bazı önlemler alarak influenza virüsüne yakalanma riskini azaltabilirler. Gripten korunmak için yapılabilecekler ise şöyle sıralanabilir:

Elleri sık sık yıkamak

Hasta kişilerden uzak durmak

Hasta olunduğunda evde kalmak

Kalabalık yerlerde maske takmak

Hasta kişilerle temastan kaçınmak

Bol bol sıvı tüketmek ve bol bol dinlenmek

Grip genellikle 1-2 hafta içinde kendiliğinden geçen bir hastalıktır. Grip belirtileriniz şiddetliyse veya geçmezse mutlaka bir doktora görünmelisiniz.





