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İngiliz kadın turistin yumurtalıklarından 10 kilogramlık kist çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 10:02 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Marmaris ilçesine tatile gelen 20 yaşındaki İngiliz turist Louise Catherine Jones, karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu.

İngiliz kadın turistin yumurtalıklarından 10 kilogramlık kist çıktı

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) MUĞLA'nın Marmaris ilçesine tatile gelen 20 yaşındaki İngiliz turist Louise Catherine Jones, karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Gerçekleştirilen ameliyatta Jones'un yumurtalıklarından, 10 kilo ağırlığında kist çıkarıldı. Catherine Jones, operasyon sonrası 108 kilodan 98'e düştü.
İngiltere'den anneannesiyle birlikte Marmaris'e tatile gelen Jordanna Louise Catherine Jones, şiddetli karın ağrısı şikayetiyle kentteki özel bir hastaneye başvurdu. Yapılan muayenenin ardından Jones'un yumurtalıklarında ve karnında yoğun kist tespit edildi ve ameliyata alındı. Hastanede görevli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Emrah Ergun tarafından gerçekleştirilen ameliyatta, hastanın yumurtalıklarından 10 kilo ağırlığında kist çıkarıldı.
‘NADİR VE ŞAŞIRTICI BİR VAKA’
Hastanın sağlığının iyi olduğunu belirten Dr. Ergun, şunları söyledi: "Bu yoğun kitle, akciğerlere baskı yapıyordu ve sağ akciğer fonksiyonları neredeyse 3'te 1'e gerilemişti. Acil ameliyata aldığımız hastanın akciğerlerinde baskı nedeniyle 9 santimetre sıvı toplanmıştı. Göğüs tüpü ile bu sıvıyı boşaltarak, solunum sistemini rahatlatmayı başardık. Daha sonra yumurtalıklarındaki 50 santimetre uzunluğunda 10 kilogram ağırlığında büyük kitleyi çıkardık. Bu genç yaşta böylesi bir kist nadir rastlanan ve açıkçası şaşkınlık verici bir vaka. Operasyonu başarılı bir şekilde tamamladık ve şu an hastamızın tedavi süreci devam ediyor."
108 kilodan operasyon sonrası 98'e düşen Jordanna Louise Catherine Jones, hayatının kurtulması nedeniyle mutlu olduğunu vurgulayarak, operasyonu gerçekleştiren doktora ve ekibine teşekkür etti.

FOTOĞRAF

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