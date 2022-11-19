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İngiltere Başbakanı Kiev'de! Ukrayna'ya tam destek: Sonuna kadar yanınızdayız

19.11.2022 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'nin çiçeği burnunda Başbakanı Rishi Sunak, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret etti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşme gerçekleştiren Sunak, Rusya ile savaşta olan Ukrayna'ya destek mesajı verdi.

İngiltere Başbakanı Kiev'de! Ukrayna'ya tam destek: Sonuna kadar yanınızdayız

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Rusya'ya karşı savaşın devam ettiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret ederek Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

Zelenskiy Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Kiev'de devlet başkanlığı ofisinde Rishi Sunak ile bir araya geldiğini duyurdu.

Görüşmede, İngiltere ile Ukrayna arasındaki işbirliği ve küresel güvenlik konularını ele aldıklarını belirten Zelenskiy, "Savaşın ilk günlerinden beri Ukrayna ve İngiltere en güçlü müttefikler oldu." açıklamasında bulundu.

Sunak da, Twitter'dan Kiev ziyaretine ilişkin İngilizce ve Ukraynaca yaptığı paylaşımda, "İngiltere özgürlük için savaşmanın ne demek olduğunu biliyor. Sonuna kadar yanınızdayız." ifadelerini kullandı. (AA)

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