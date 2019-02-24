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İngiltere Başbakanı Theresa May Brexit oylamasını erteledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 17:09 | Son Güncelleme

Theresa May: - ''Ekibim bu hafta da Brüksel'de olacak. Dolayısıyla anlaşmayı bu hafta parlamentoya sunmayacağız ama 12 Mart'a yetişmesini temin edeceğiz''

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Theresa May, bu hafta parlamentoya sunma sözü verdiği Brexit anlaşmasının revize edilmiş halinin oylamasının 12 Mart'a ertelendiğini açıkladı.

Mısır'da yapılan Avrupa Birliği (AB)-Arap Zirvesine hareket etmeden önce basına açıklamalarda bulunan May, İngiltere ile AB arasındaki Brexit müzakeresinin bu hafta da devam edeceğini söyledi.

May, ''Ekibim bu hafta da Brüksel'de olacak. Dolayısıyla anlaşmayı bu hafta parlamentoya sunmayacağız ama 12 Mart'a yetişmesini temin edeceğiz.'' dedi.

May, Brexit tarihinin ertelenmesine yönelik çağrılarla ilgili olarak, ''İnsanlar sanki bu sorunu çözecekmiş gibi Brexit'i ertelemekten bahsediyor. Tabii ki çözmez, sadece karar anını öteler. Ancak bir karar vermemiz gereken bir an gelecek. 29 Mart'ta AB'den bir anlaşmayla ayrılmamız hala mümkün.'' değerlendirmesini yaptı.

Çalışma Bakanı Amber Rudd, Adalet Bakanı David Gauke ve Ekonomi Bakanı Greg Clark, Daily Mail Gazetesine yazdıkları ortak makalede, AB ile birkaç gün içinde anlaşmaya varılamaması halinde, Brexit tarihinin ertelenmesi gerekeceğini bildirmişti.

İngiliz hükümeti içinde Brexit konusundaki çatlaklar daha önce, aralarında iki Brexit bakanı, bir dışişleri bakanı ile bir çalışma bakanının da olduğu 10'dan fazla istifaya yol açmıştı.

İngiltere'nin, Lizbon Anlaşmasının "üyelerin birlikten ayrılma sürecini" düzenleyen 50. maddesinin öngördüğü normal takvime göre, 29 Mart'ta AB'den resmen ayrılması gerekiyor.

- Anlaşma reddedilmişti

İngiliz Parlamentosu, Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşmasını 15 Ocak'ta yapılan oylamada ezici çoğunlukla reddetmişti.

May, anlaşmanın reddine yol açan Kuzey İrlanda sınırına ilişkin ''tedbir maddesini'' değiştirmek için AB ile görüşmelere devam ediyor.

İngiliz Parlamentosunun değiştirilmesini talep ettiği "tedbir maddesi", İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasına Brexit'in ardından fiziki sınır girmemesi için formüle edilmişti.

May, bu maddeye ya bir zaman tahdidi getirmeye ya da İngiltere'nin bu maddenin işlerliğine tek yanlı son vermesini sağlayacak bir mekanizma kurulmasına çalışıyor.

Tedbir maddesi, İngiltere'nin AB ile kapsamlı ticaret anlaşması imzalayana dek gümrük birliği içinde kalmasını, Kuzey İrlanda'nın da buna ilaveten bir dizi farklı AB kuralına tabi olmasını öngörüyordu.

May, revize edilmiş anlaşmayı 27 Şubat'a kadar parlamentoya sunma sözü vermişti.

Başbakan May'in AB'den talep ettiği değişiklikleri elde edememesi durumunda, parlamentonun bu hafta Brexit konusunda farklı seçenekleri oylaması öngörülüyordu.

İngiltere, 23 Haziran 2016'da yapılan referandumda AB'den ayrılma kararı almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Brexit ingiltere Theresa May

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