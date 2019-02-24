İngiltere Başbakanı Theresa May Brexit oylamasını erteledi

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Theresa May, bu hafta parlamentoya sunma sözü verdiği Brexit anlaşmasının revize edilmiş halinin oylamasının 12 Mart'a ertelendiğini açıkladı.

Mısır'da yapılan Avrupa Birliği (AB)-Arap Zirvesine hareket etmeden önce basına açıklamalarda bulunan May, İngiltere ile AB arasındaki Brexit müzakeresinin bu hafta da devam edeceğini söyledi.

May, ''Ekibim bu hafta da Brüksel'de olacak. Dolayısıyla anlaşmayı bu hafta parlamentoya sunmayacağız ama 12 Mart'a yetişmesini temin edeceğiz.'' dedi.

May, Brexit tarihinin ertelenmesine yönelik çağrılarla ilgili olarak, ''İnsanlar sanki bu sorunu çözecekmiş gibi Brexit'i ertelemekten bahsediyor. Tabii ki çözmez, sadece karar anını öteler. Ancak bir karar vermemiz gereken bir an gelecek. 29 Mart'ta AB'den bir anlaşmayla ayrılmamız hala mümkün.'' değerlendirmesini yaptı.

Çalışma Bakanı Amber Rudd, Adalet Bakanı David Gauke ve Ekonomi Bakanı Greg Clark, Daily Mail Gazetesine yazdıkları ortak makalede, AB ile birkaç gün içinde anlaşmaya varılamaması halinde, Brexit tarihinin ertelenmesi gerekeceğini bildirmişti.