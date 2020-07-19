İngiltere, Çin'i Uygurlara karşı 'ağır' insan hakları ihlalleriyle suçladı

Uygurların gözleri bağlı bir halde trenlere bindirildiğini gösteren ve Avustralya güvenlik birimleri tarafından doğrulanan İHA ile çekilmiş videodan görüntüler izletilen Liu, bu görüntüler hakkında bilgisi olmadığını ve "herhangi bir ülkede mahkumların bu şekilde transfer edilebildiğini" söyledi.

BBC'de Andrew Marr'ın programında konuşan Büyükelçi Liu Şiaoming, Uygurların da Çin'deki diğer etnik gruplar gibi muamele gördüğünü belirtti.

Çin'in İngiltere büyükelçisi ise toplama kamplarıyla ilgili iddiaların "sahte" olduğunu belirtti.

Raab, İngiltere'nin bu konuda gerekli adımı atmak üzere müttefikleriyle çalışacağını kaydetti.

BBC'ye konuşan Raab, Müslüman Uygurlara yönelik zorla kısırlaştırma ve daha geniş baskıların "uzun zamandır görülmemiş şeyleri hatırlattığını" söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Çin'i Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygurlara karşı "yoğun, korkunç" insan hakları ihlalleriyle suçladı ve bunun sorumlularına karşı yaptırımların söz konusu olabileceğini ifade etti.

Liu, "Sincan'da öyle toplama kampları yok. Çin'e karşı çok fazla sahte suçlama var" diye konuştu.

Çin'de bir milyon civarında Uygur Türkü ve diğer Müslüman azınlıkların gözaltı kamplarında tutulduğuna inanılıyor. Çin bu kampları "yeniden eğitim" kampları olarak adlandırıyor.

https://www.youtube.com/watch?v=Ay-styzRD90

Çin önce bu kampların varlığını inkar etmiş, daha sonra ise Sincan Özerk Bölgesi'ndeki ayrılıkçı şiddet olaylarının ardından, "teröre karşı gerekli önlemler" olarak savunmuştu.

Çinli yetkililerin kadınları kısırlaştırmaya veya doğum kontrol yöntemleri uygulamaya zorlaması ile ilgili suçlamaların ardından Birleşmiş Milletler'e konuyla ilgili inceleme başlatma çağrıları yapıldı.

'İnsan hakları ihlallerinin olduğu açık'

Uygurlara muamelenin soykırım tanımına uyup uymadığı sorusuna Raab, uluslararası toplumun bu tür iddialar konusunda "dikkatli" olması gerektiğini belirterek, "Yasal tanımı ne olursa olsun, ağır, korkunç insan hakları ihlallerinin olduğu açık" diye konutu.

Raab, "Çok rahatsız edici ve zorla kısırlaştırmadan tutun da eğitim kamplarına kadar olayın insani boyutları ile ilgili haberler uzun zamandır görülmemiş şeyleri hatırlatıyor" dedi.