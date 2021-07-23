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İngiltere'de Başbakan Johnson'ı "yalancılıkla" suçlayan milletvekili, oturumdan kovuldu

23.07.2021 00:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı "yalancılıkla" suçlayan muhalefetteki İşçi Partisi milletvekili Dawn Butler, parlamento oturumundan çıkarıldı.

İngiltere'de Başbakan Johnson'ı "yalancılıkla" suçlayan milletvekili, oturumdan kovuldu

Dawn Butler, İngiliz Parlamentosu Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, Johnson'ın "salgınla ciddi hastalık ve ölüm arasındaki bağın koptuğuna" ilişkin sözlerini eleştirerek, bunun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde çok tehlikeli bir ifade olduğunu belirtti.

PARLAMENTOYA DOĞRULARI SÖYLEMEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Johnson'ın parlamentoya doğruları söylemediğini, halka ve milletvekillerine defalarca yalan söylediğini kaydeden Butler, bu durum nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını ifade etti.

İFADELERİNİ DÜZELTMESİNİ İSTEDİLER

Bunun üzerine parlamentodaki görüşmeyi yöneten Meclis Başkan Vekili Eleanor Laing, sözünü kestiği Butler'dan Başbakan Johnson hakkındaki ifadeleri düzeltmesini istedi.

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"NE TERCİH EDERSİNİZ?"

Butler, meclis başkan vekiline seslenerek, "Ne tercih ederdiniz? Zayıflamış bir bacak mı ya da kopmuş bir bacak mı? Biliyorsun Başbakan defalarca parlamentoya yalan söyledi. Yalan söyleyenin değil, yalancının kim olduğunu söyleyenin başının burada belaya girmesi çok komik." ifadelerini kullandı.

OTURUMDAN ÇIKARILDI

"Birilerinin parlamentoda doğruları söylemesi gerekiyor." ifadesine yer vererek Başbakan hakkındaki "yalancılık" suçlamasını düzeltmeyen Butler, meclis başkan vekili tarafından Avam Kamarası'nın oturumundan çıkarıldı. (AA)

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