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  4. İngiltere'de dikkat çeken çalışma: Tek doz BioNTech aşısı Delta varyantına etkili değil

İngiltere'de dikkat çeken çalışma: Tek doz BioNTech aşısı Delta varyantına etkili değil

22.07.2021 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk kez Hindistan'da daha sonra başka ülkelerde de görülen delta varyantına karşı üretilen aşıların etkinlik oranı tartışılmaya devam ederken, İngiltere'de yapılan yeni araştırma BioNTech aşısının varyanta karşı etkinliğini ortaya koydu. Öte yandan şu ana kadar Türkiye'de 36 ilde 750 Delta varyantı vakası görüldüğü açıklanmıştı.

Koronavirüs pandemisinde ilk kez Hindistan'da görülen ve dünyadaki başka ülkelerde de yayılım gösteren Delta varyatına karşı aşıların etkililiği tartışılmaya devam ediliyor.

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Konuyla ilgili İngiliz bilim insanları yaptığı yeni bir çalışmayla Türkiye'de de kullanılan Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısının Delta varyantına karşı etkisi ortaya kondu.

İKİ DOZ AŞI YÜZDE 88 ETKİLİ

20 bine yakın kişiden alınan verilerin incelenmesi ile elde edilen sonuçlara göre, iki doz Pfizer aşısı Delta varyantından kaynaklanan semptomatik hastalıkları önlemede yüzde 88 etkili.

Reuters'ta yer alan habere göre, Public Health England (PHE) araştırmacıları bir başka varyant olan Alpha için de bu aşıyı mercek altına aldı. Bilim insanları iki doz Pfizer aşısı Alpha varyantından kaynaklanan semptomatik hastalıkları önlemede yüzde 93.7 etkili olduğunu saptadı.

TEK DOZ AŞI YÜZDE 36 ETKİLİ

PHE söz konusu aşının ilk dozunun Delta varyantından kaynaklanan semptomatik hastalığa karşı yaklaşık yüzde 33 etkili olduğunu söylemişti. Son çalışma ile bu oran yüzde 36'ya revize edildi.

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TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİDE GÖRÜLDÜ?

Delta varyantı Türkiye dahil şu ana kadar 98 ülkede görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 36 ilde 750 delta varyantı, 3 ilde 3 kişide ise Delta Plus varyantı görüldüğünü açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İngiltere Türkiye
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