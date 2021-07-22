İngiltere'de dikkat çeken çalışma: Tek doz BioNTech aşısı Delta varyantına etkili değil

Koronavirüs pandemisinde ilk kez Hindistan'da görülen ve dünyadaki başka ülkelerde de yayılım gösteren Delta varyatına karşı aşıların etkililiği tartışılmaya devam ediliyor.

Konuyla ilgili İngiliz bilim insanları yaptığı yeni bir çalışmayla Türkiye'de de kullanılan Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısının Delta varyantına karşı etkisi ortaya kondu.

İKİ DOZ AŞI YÜZDE 88 ETKİLİ

20 bine yakın kişiden alınan verilerin incelenmesi ile elde edilen sonuçlara göre, iki doz Pfizer aşısı Delta varyantından kaynaklanan semptomatik hastalıkları önlemede yüzde 88 etkili.

Reuters'ta yer alan habere göre, Public Health England (PHE) araştırmacıları bir başka varyant olan Alpha için de bu aşıyı mercek altına aldı. Bilim insanları iki doz Pfizer aşısı Alpha varyantından kaynaklanan semptomatik hastalıkları önlemede yüzde 93.7 etkili olduğunu saptadı.

TEK DOZ AŞI YÜZDE 36 ETKİLİ

PHE söz konusu aşının ilk dozunun Delta varyantından kaynaklanan semptomatik hastalığa karşı yaklaşık yüzde 33 etkili olduğunu söylemişti. Son çalışma ile bu oran yüzde 36'ya revize edildi.

TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİDE GÖRÜLDÜ?

Delta varyantı Türkiye dahil şu ana kadar 98 ülkede görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 36 ilde 750 delta varyantı, 3 ilde 3 kişide ise Delta Plus varyantı görüldüğünü açıklamıştı.



