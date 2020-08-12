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İngiltere’de geliştirilen koronavirüs aşısıyla ilgili sıcak gelişme! Dikkat çeken Uganda açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 12.08.2020 21:10 | Son Güncelleme

İngiltere’deki Imperial College London Üniversitesinin geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısının yeni klinik denemeleri Aralık ayında Uganda’da da yapılacak. Uganda Virüs Araştırma Enstitüsü (UVRI), İngiltere’deki Imperial College London Üniversitesinin geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısının yeni klinik denemelerine katılmak için üniversite ile görüşmelerin yapıldığını belirtti.

İngiltere’de geliştirilen koronavirüs aşısıyla ilgili sıcak gelişme! Dikkat çeken Uganda açıklaması

İngiltere’deki Imperial College London Üniversitesinin geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısının yeni klinik denemeleri Aralık ayında Uganda’da da yapılacak.

TESTLER ARALIK AYINDAN İTİBAREN BAŞLAYACAK

Uganda Virüs Araştırma Enstitüsü (UVRI), İngiltere’deki Imperial College London Üniversitesinin geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısının yeni klinik denemelerine katılmak için üniversite ile görüşmelerin yapıldığını belirtti. UVRI Direktörü Profesör Pontiano Kaleebu, İngiltere’de geliştirilmekte olan aşının klinik denemelerinin ülkelerinde başlaması için gereken protokolün hazırlandığını duyururken, Uganda’da uygulanacak testlerin Aralık ayı itibarıyla başlayacağını dile getirdi.

"İNSAN GRUPLARI ÜZERİNDE TEST EDİLMESİ GEREKİYOR"

Pontiano Kaleebu ülkede denemelerin yapılmasının Covid-19 aşısı arayışına büyük katkı sağlayacağını belirterek, "Başarılı aşıların farklı insan grupları üzerinde test edilmesi gerekiyor. Burada denemeler yapılırsa aşının geliştiricileri aşının Afrika kıtasındaki etkinliğini bilecek ve bu da daha iyi bir temsil sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Aşıların Afrika ülkelerinde denenmesine ilişkin gelen tepkilerin yersiz olduğunu ifade eden Kaleebu, potansiyel aşının Uganda’da denenmesinin faydalı olacağını vurguladı. Kaleebu, ülkedeki antibiyotiklerin dahi yabancılar tarafından üretildiğinin unutulmaması gerektiğini belirterek Uganda halkının klinik denemelere katılacağına inandığını ifade etti.

Daha önce insanlar üzerinde gerçekleştirilen ilk aşı denemelerinin başarılı olduğunu belirten Imperial College Üniversitesinin aşı denemelerine Afrika ülkelerinin katılmasının önemli olduğunu belirten Dünya Sağlık Örgütü Afrika Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, denemelere katılan kişilerin lisans aldıktan sonra aşıyı alma şansının daha yüksek olduğunu ifade etmişti. Moetri, "Bu nedenle Afrika ülkelerinin aşı denemelerine girmesi önemlidir. Bu durum denemelere katılan ülkelerin aşıları herhangi bir yerde olduğundan daha hızlı almalarını sağlayacak" demişti. (İHA)

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