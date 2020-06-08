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Dünya yeni bir döneme girdi: Köle tacirinin heykeli yıkıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 08.06.2020 10:47 | Son Güncelleme

İngiltere'nin Bristol kentindeki ırkçılık karşıtı protestoda, köle tüccarı Edward Colston'ın heykeli yıkılıp nehre atıldı.

Siyahi George Floyd'un ABD'de polis tarafından öldürülmesinin ardından İngiltere’de başlayan gösteriler devam ediyor.

Başkent Londra'da ABD Büyükelçiliği ve Başbakanlık binası önünde iki ayrı gösteri düzenlendi.

"Siyahların hayatı önemlidir", "İngiltere masum değil" şeklinde slogan atan göstericiler, "Adalet yoksa barış da yok", "Artık yeter", "Trump ve Boris ırkçı" yazılı dövizler taşıdı.

KÖLE TACİRİNİN HEYKELİ NEHRE ATILDI

Londra'nın yanı sıra Bristol kenti ile İskoçya'nın başkenti Edinburg kentlerinde de protestolar düzenlendi.

Bristol'daki gösteride 17. yüzyılda köle ticareti yapan Edward Colston'un heykeli devirerek nehre atıldı.

1895'te yapılan bronz heykelin kaldırılması için düzenlenen bir imza kampanyasına 11 bin kişi destek vermişti.

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