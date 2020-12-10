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  4. İngiltere'de ilk aşıyı yaptıran kadın konuştu: Harika hissediyorum

İngiltere'de ilk aşıyı yaptıran kadın konuştu: Harika hissediyorum

10.12.2020 13:43 | Son Güncelleme:
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İngiltere'de ilk aşıyı yaptıran kadın konuştu: Harika hissediyorum

İngiltere’de klinik deneyler dışında Pfizer-BioNTech aşısı olan ilk kişi olarak kayıtlara geçen 90 yaşındaki Margaret Keenan, “Harika hissediyorum ve eve gidebileceğim ve ailemle güzel zaman geçirebileceğim için çok mutluyum" dedi.

Pfizer Biontech aşısını kullanarak dünyada aşılamaya başlayan ilk ülke İngiltere'de, klinik deneyler dışında aşılanan ilk kişi 90 yaşındaki Margaret Keenan, nasıl hissettiğini anlattı.

Hastaneden taburcu edildikten sonra kendini harika hissettiğini ifade eden Keenan, dün yaptığı açıklamada, aşılanmanın hem kişi olarak kendisi için hem de dünyanın geri kalanı için büyük bir gün olduğunu belirterek, herkese aşı programına kaydolma çağrısı yaptı.

'HENÜZ HERŞEY TAM ANLAMIYLA BİTMİŞ DEĞİL’

"Her şey çok büyük bir kasırga gibi oldu ancak henüz her şey tam anlamıyla bitmiş değil" diyen 90 yaşındaki kadın, "Harika hissediyorum ve eve gidebileceğim ve ailemle güzel zaman geçirebileceğim için çok mutluyum" diye konuştu.

Kalp kontrolleri için yerel bir hastanede kısa bir süre kaldığı sırada aşı olan Keenan'ın fotoğrafları ve görüntüleri tüm dünyaya yayılmıştı.

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